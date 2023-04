L’igiene del pavimento è un aspetto cruciale della pulizia domestica, ed essendo anche piuttosto faticoso ottenere risultati ottimali, le persone tendono a provare soluzioni diverse al fine di trovare il metodo di pulizia più efficace. La realtà dei fatti dice però che esistono soltanto due modi per ottenere una pulizia del pavimento ottimale: usare il classico mocio e detergente, che corrisponde a una fatica ed a una perdita di tempo considerevoli, oppure utilizzare un moderno elettrodomestico.

Con l’avvento della tecnologia, la seconda opzione sta prendendo il sopravvento, poiché gli elettrodomestici del settore garantiscono non solo una pulizia domestica senza sforzo, ma potenzialmente anche migliore rispetto a quella classica. Uno degli elettrodomestici più completi da questo punto di vista è il Tineco FLOOR ONE S5. Creato per ottenere pavimenti sempre igienizzati e splendenti, e quindi soddisfare le esigenze di tutti i clienti, il FLOOR ONE S5 si contraddistingue per una serie di accortezze, non sempre implementate dalla concorrenza, volte a rendere la pulizia dei pavimenti davvero efficace.

Photo credit: Tineco

Aspirazione e non solo

Il primo vantaggio di Tineco FLOOR ONE S5 sta nel fatto che si tratta appunto di un elettrodomestico completo, in grado di aspirare e lavare. L’avere due funzionalità, che normalmente vengono svolte da elettrodomestici separati, in un singolo prodotto potrebbe far dubitare sui reali risultati ma, come detto, l’evoluzione tecnologica consente oggi di soddisfare compiti che prima si ritenevano impossibili. Tineco è una delle aziende pioniere da questo punto di vista e le sue moderne soluzioni per la pulizia dei pavimenti integrano sistemi che ridefiniscono il concetto di lavapavimenti.

Sistema di pulizia ad acqua corrente

Il classico sistema con mocio e detergente, pur garantendo buoni risultati, non assicura la massima igienizzazione. Il motivo è dovuto al fatto che i residui di sporco rimangono intrappolati nelle setole del mocio che, a lungo andare, si depositano di nuovo sul pavimento, poiché il mocio viene pulito solo al termine della pulizia. Tineco FLOOR ONE S5 risolve questo problema con un sistema di pulizia ad acqua corrente, che permette alla spazzola di rimanere sempre pulita, anche dopo un utilizzo prolungato. Ciò significa che il pavimento non entrerà a contatto con i residui di sporco catturati pochi istanti prima, dal momento che quest’ultimi verranno trasferiti nel serbatoio dedicato. La spazzola entrerà quindi a contatto con il pavimento sempre con acqua pulita, finché ovviamente il serbatoio non si sarà esaurito.

Photo credit: Tineco

Autopulizia per una sanificazione totale

Siamo abituati a vedere scope elettriche senza fili e robot aspirapolvere rimuovere efficacemente lo sporco dal pavimento, ma pochissimi elettrodomestici del settore vantano un sistema autopulente che si attiva al termine della pulizia. Nonostante Tineco FLOOR ONE S5 sia già all’avanguardia da questo punto di vista, con il suo metodo che consiste nel mantenere il rullo della spazzola sempre pulita, la sanificazione non sarebbe perfetta se il rullo rimanesse umido, poiché ciò potrebbe favorire la proliferazione di germi e batteri. Tineco FLOOR ONE S5 evita che ciò accada grazie a un’azione di asciugatura a centrifuga che, oltre a rendere il tutto più igienico, fa in modo che la spazzola non emani odori sgradevoli.

Tineco ci tiene poi a segnalare, giustamente, che l’asciugatura a centrifuga è efficiente per evitare la proliferazione di germi e batteri, nonostante questo processo avvenga a temperature relativamente basse. Ciò viene confermato da uno studio di Zwietering del 1994, in cui viene messo in evidenza che temperature elevate possono favorire la proliferazione di batteri. Insomma, l’asciugatura a centrifuga di Tineco, unita a un avanzato sistema di pulizia, fa sì che FLOOR ONE S5 sia uno dei migliori elettrodomestici senza fili del mercato.

La pulizia passa anche attraverso i sensori

Tutto ciò potrebbe sembrare difficile da gestire, ma qui arriviamo a un altro grande vantaggio di Tineco FLOOR ONE S5, vale a dire la sua parte smart, che approfondiremo meglio in un articolo dedicato. Vi anticipiamo però che questo elettrodomestico si affida a sensori e chip proprietari, che calcolano in tempo reale non solo la potenza necessaria per aspirare lo sporco, ma anche la quantità d’acqua da rilasciare sulla spazzola/pavimento.