Dopo una lunga attesa, affievolita da una serie di offerte di anteprima, il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato! Tra i prodotti ad essere scontati vi sono un sacco di aspirapolvere e lavapavimenti, ma alcune proposte di Tineco godono di tagli di prezzo davvero incredibili, da spingerci a creare un articolo dedicato, mettendovi al corrente di queste occasioni e quindi consentirvi di risparmiare.

Le offerte, come confermato da Amazon, saranno valide fino al 28 novembre ma, si sa, gli sconti del Black Friday sono soliti far terminare le scorte molto rapidamente, pertanto consigliamo di approfittare subito di queste occasioni, dopo aver scoperto e valutato quale potrebbe essere l’aspirapolvere o il lavapavimenti Tineco più adatto per le vostre esigenze.

Tineco Floor One S5

Se siete interessati ad entrambi, potreste prendere in considerazione il Tineco Floor One S5, dato che funge sia da aspirapolvere che lavapavimenti. Nonostante in calce troverete i prezzi scontati di ogni modello, vi anticipiamo che serviranno soli 379€ per acquistare il top di gamma Tineco, le cui soluzioni di pulizia competono ormai con i migliori elettrodomestici del settore.

Tante sono le tecnologie che permettono al Tineco Floor One S5 di essere un elettrodomestico all’avanguardia. Partiamo col menzionare il iLoop Smart Sensor, che capisce autonomamente quanta acqua e potenza utilizzare a seconda del tipo e della quantità di sporco presente sul pavimento regolando, di conseguenza, anche la velocità del rullo della spazzola. Ciò si traduce in una pulizia non solo perfetta, ma anche efficiente dal punto di vista energetico.

Un elettrodomestico intelligente dunque, come testimonia l’assistente vocale integrato, che si interfaccia con l’app dedicata, con cui potrete monitorare le prestazioni, ricevere suggerimenti personalizzati sulla pulizia e promemoria sulla manutenzione. Di quest’ultima non dovrete preoccuparvi più di tanto, poiché Tineco Floor One S5 vanta una funzione autopulente, che consiste nel lavaggio automatico del tubo e del rullo della spazzola.

Con il top di gamma Tineco avrete modo di pulire anche i bordi delle pareti, come ben poche altre proposte riescono a fare, dato che la spazzola è progettata appositamente per appoggiarsi sulle sporgenze, senza lasciare aloni. Insomma, un elettrodomestico in grado di mostrare le sue qualità sia su pavimenti asciutti che bagnati, ed ecco perché non dovreste lasciarvelo sfuggire a questo prezzo così vantaggioso.

Tineco Pure One S15 Pet

Per i possessori di animali, il Tineco Pure One S15 Pet è l’offerta perfetta di questo Black Friday. Pur non essendo il top di gamma dell’azienda, dispone ugualmente della tecnologia iLoop Smart Sensor, quindi potrete beneficiare di una pulizia dinamica, che si adatta a seconda di quanta potenza serve in quel determinato momento. Con l’ausilio di questo sofisticato sistema di pulizia, il produttore dichiara un guadagno di autonomia 4 volte superiore rispetto a un normale aspirapolvere. Nel caso di Tineco Pure One S15 Pet significa poter pulire efficacemente ambienti fino a 130 m² con una singola carica, potendo aspirare anche lo sporco che si accumula sotto al soffitto, sostituendo la spazzola frontale con quella più adatta.

Come detto, il Tineco Pure One S15 Pet è l’aspirapolvere perfetto per gli animali, con la spazzola principale studiata appositamente per catturare i peli senza il rischio che questi si incastrino tra le fessure. Un vantaggio non indifferente, che vi permetterà di non interrompere la pulizia qualora dobbiate catturare diversi tipi di pelo nello stesso momento. Se a questo aggiungiamo l’ulteriore vantaggio di un’installazione senza buchi nella parete, capite bene che il Tineco Pure One S15 Pet è un prodotto degno di nota, a maggior ragione se scontato del 20%.

Tineco Pure One S3

Se cercate un prodotto di pulizia maneggevole, capace di farvi dimenticare la scopa e il secchio d’acqua, allora il Tineco Pure One S3, con oltre 100€ di sconto, è l’alternativa perfetta al top di gamma del produttore. Si tratta infatti di una soluzione 2 in 1, in grado di lavare e aspirare. Se confrontato con il fratello maggiore, le differenze non sono così diverse come ci si potrebbe immaginare, dal momento che è presente sempre l’eccellente tecnologia iLoop Smart Sensor, così come l’assistenza vocale e un motore capace di catturare qualsiasi tipo di sporco dal pavimento. I compromessi si trovano nella spazzola principale, che non è ottimizzata per i bordi delle pareti, e nella capienza dei due contenitori d’acqua, che garantiscono comunque una lunga pulizia, merito anche dell’autonomia superiore ai 30 minuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alle pagine dei vari prodotti in offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare subito di questi sconti, poiché tagli di prezzi così importanti si vedono poche volte durante l’anno.

