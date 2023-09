Mediaworld ha lanciato, completamente a sorpresa, la super apprezzata promozione NO IVA, che solo per oggi vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti del catalogo online con uno sconto pari al 18,04%! L’offerta è valida fino alla mezzanotte del 30 settembre e unicamente per i possessori di carta MW Club (nel caso in cui non la abbiate potete richiederla a questo link in pochi minuti e gratuitamente).

La promozione è valida su tutti i prodotti del catalogo online, a esclusione degli articoli idonei alle offerte “Tutto vero tasso zero“, “Galaxy Week” e “Chromebook Days”, oltre a tutti gli articoli di alcuni brand top di gamma come Apple, Samsung, PlayStation, Dyson, SMEG e Miele. Nonostante ciò, rimangono comunque tantissimi prodotti compatibili con il NO IVA, dagli elettrodomestici ai computer, passando per smartphone, smart TV e molto altro.

NO IVA di Mediaworld, chi dovrebbe approfittanre?

Come vi abbiamo accennato, la promozione NO IVA è valida unicamente per i possessori di carta Mediaworld Club, per cui, nel caso in cui non la abbiate ancora, vi consigliamo di richiederla in modo da poter approfittare degli sconti. Ciò detto, dato che l’offerta è valida su tutte le categorie dello store, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, potendo godere anche dei servizi di consegna gratuita e di finanziamento.

Se siete alla ricerca di un notebook, per esempio, vi segnaliamo il Lenovo IdeaPad 5 Pro, che grazie al NO IVA è disponibile a 1.119,00€ invece di 1.499,99€. Si tratta di un dispositivo perfetto per lo studio e il lavoro e ideale soprattutto per chi si sposta spesso, dato che il design compatto e leggero e la lunga autonomia della batteria permettono di infilarlo comodamente in una borsa o zaino e di portarlo con sé facilmente.

Nonostante ciò, il processore Intel Core serie H Series di 12esima generazione e la memoria DDR5 lo rendono una scelta perfetta anche per chi nel tempo libero vuole godersi qualche sessione di gaming, permettendo di ottenere ottime performance in termini di prestazioni e fluidità. Insomma, parliamo di un notebook completo a 360°, che ha ben pochi concorrenti sul mercato, soprattutto a un prezzo così conveniente.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione NO IVA, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche ed esplorare il catalogo prodotti. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che durerà solo oggi!

