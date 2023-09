Con la fine dell’estate e l’arrivo del mese di settembre, per molti arriva anche il momento di rimettersi in forma, rivolgendo la propria attenzione a tutti quei dispositivi smart che, in un certo qual modo, possono aiutare a tenere sotto controllo l’esercizio e la propria salute fisica.

Tra questi, indubbiamente, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’ottima bilancia smart Body Composition Scale 2, prodotta da Xiaomi e, indubbiamente, tra le migliori bilance pesapersone smart, specie per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo, specie perché oggi venduta con uno sconto del 22%, che ne abbassa il prezzo a soli 27,20€.

Xiaomi Body Composition Scale 2, chi dovrebbe acquistarla?

Parliamo di un prodotto rivolto non solo agli sportivi, ma anche a chi deciderà di dare una svolta alla propria salute, giacché con le sue funzioni smart, questo dispositivo può offrire un monitoraggio di molti dei parametri di salute importanti per la corretta valutazione del proprio benessere fisico.

Parliamo, quindi, di un prodotto che farà non solo la gioia di sportivi e salutisti, ma anche di chi desidererà tenere sotto controllo i progressi della propria dieta, oltre che del proprio stato di salute generale, ben chiaro che questo dispositivo non può in alcun modo sostituirsi alle valutazioni e gli esami di un professionista.

Il prezzo proposto, per altro, è davvero molto conveniente, e questo anche al netto del prezzo precedente che, seppur più basso, aveva caratterizzato il solo mese di agosto, risalito poi a settembre, probabilmente proprio a causa dell’aumento della richiesta. Dai 24 euro circa richiesti ad agosto, questa bilancia targata Xiaomi sta infatti tornando a risalire di prezzo, e nel suo prezzo mediano, corrispondente a 27,20€, rappresenta certo un buon compromesso, prima che probabilmente essa risalga ulteriormente.

Dotata di ben 13 distinti parametri di misurazione, nonché di funzioni smart che vi permetteranno, per altro, di integrare le informazioni della vostra Mi Band (qualora ne abbiate una), questa bilancia smart è una splendida combinazione di funzionalità e precisione e, per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

