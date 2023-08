La lotteria degli scontrini esiste ancora, e continua a essere un sistema per favorire la regolarità fiscale e i pagamenti elettronici. Chiedi lo scontrino e partecipi all’estrazione di un premio, e intanto si è compiuta una piccola azione per spingere tutti a pagare con la carta, a rispettare la Legge e a pagare le dovute tasse.

Già, ma l’iniziativa finora non ha avuto molto successo, e non che i premi siano poco interessanti: vince sia il cliente sia l’esercente, e le cifre a disposizione non sono niente male (a meno che non si parli di qualcuno che già risparmia anche di più in tasse non pagate, ma quella è un’altra storia).

Forse è una cosa troppo complicata? Forse sì, perché per partecipare bisogna registrarsi e ottenere un codice personale, da comunicare poi all’esercente per poter partecipare all’estrazione. In caso di vittoria, poi, bisogna andare di persona all’ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dimostrare che il pagamento è stato fatto veramente con uno strumento elettronico.

A più di qualcuno sarà passata la voglia.

La soluzione potrebbe essere un’app? Sì, se le cose saranno fatte per bene. La nuova Lotteria degli Scontrini sarà integrate nell’app Gioco Legale, e c’è anche un nuovo sistema che prevede l’estrazione istantanea, quindi il consumatore saprà subito se ha vinto oppure no.

Foto generiche

L’app (si fa l’accesso con SPID o CIE) ha ora una funzione per inquadrare il codice QR dello scontrino, dove deve essere scritto che si è pagato in formato elettronico. L’app ti dice immediatamente se hai vinto, e il premio si potrà riscuotere entro 30 giorni. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, tuttavia, la nuova funzione per la scansione del codice QR non è ancora presente nell’app.

Servirà a qualcosa? Difficile a dirsi, perché qualche ostacolo ancora c’è. Bisogna sempre registrarsi con SPID o CIE, e non è qualcosa che la maggior parte delle persone sappia fare senza problemi. E bisogna avere una PEC, un dettaglio che magari non piacerà a tutti.

Sicuramente è un passo avanti, una novità che rende la Lotteria degli Scontrini qualcosa di più interessante per un maggior numero di persone. Sempre ricordando che è una lotteria diversa dalle altre, perché non bisogna comprare alcun biglietto; basta fare le proprie normali spese, e avrete un biglietto per ogni scontrino.