Tornano gli Amazon Warehouse: prodotti al -20% fino al 31 gennaio!

Vi segnaliamo che su Amazon è partita un po’ in sordina quella che è n realtà una straordinaria offerta, già sperimentata lo scorso Black Friday. Stiamo parlando degli sconti sui prodotti ricondizionati dell’Amazon Warehouse, sezione del portale che mette in vendita prodotti usati ma rivendibili, testai, certificati e garantiti da Amazon!

Siete titubanti verso l’acquisto di prodotti altrui? Con Amazon non avrete problemi. Il portale effettua test scrupolosi sugli articoli ricondizionati, assicurandosi che siano in condizioni eccellenti e pari al nuovo ma su cui, per ovvi motivi, è applicata una decurtazione di prezzo sempre molto intrigante. Amazon Warehouse è il luogo dove si fanno grandi affari e, da oggi e fino al 31 gennaio, acquistare i prodotti della Warehouse conviene ancora di più, in quanto Amazon sta proponendo su moltissimi di essi uno sconto pari al 20%!

Non tutti i prodotti sono idonei, e l’offerta si applica solo agli articoli che specificano tra le informazioni di acquisto di aderire all’offerta, così come vi mostriamo nell’immagine qui sotto.

Ovviamente, affinché si possa avere diritto agli sconti dell’offerta, occorre che l’ordine sia effettuato entro i tempi di scadenza della promozione. Inoltre specifichiamo che lo sconto si applica solo ed esclusivamente agli articoli venduti da Amazon.

Infine, Amazon ci segnala che la promozione non può essere combinata con nessuna delle altre promozioni presenti sul portale e che ai fini dell’ottenimento della promozione, non saranno validi buoni regalo. Di seguito vi lasciamo al link generale ai prodotti Amazon Warehouse, in cui potrete rintracciare quelli che più si addicono alle vostre esigenze e che rientrino nell’offerta proposta dal portale.

Ovviamente, come per ogni sezione del portale, anche quella dedicata ai Warehouse dispone delle funzioni di ricerca dei prodotti per cui, tranquilli, non ci sarà bisogno di spulciarsi a mano tutte le pagine dedicate ai prodotti usati. Buono shopping!

» Clicca qui per scoprire i prodotti Amazon Warehouse «

