Microsoft ha recentemente introdotto un nuovo sistema di valutazione per i dipendenti durante le revisioni delle prestazioni. Questo sistema, denominato “impact descriptors” (letteralmente descrittori d’impatto), è visibile solo ai manager e ha lo scopo di determinare le ricompense dei dipendenti, inclusi stipendi e bonus.

L’elemento distintivo di questa iniziativa è che, Microsoft, ha enfatizzato che questi descrittori di impatto non sono valutazioni, o etichette, applicate ai singoli dipendenti e non saranno visibili direttamente da questi ultimi. Questa scelta è stata guidata dalla volontà di promuovere una cultura di crescita, in cui ogni individuo può apprendere, crescere e migliorare nel tempo, senza essere influenzato da valutazioni statiche.

I descrittori di impatto si suddividono in quattro categorie: “Impatto Inferiore alle Aspettative (LITE)”, “Leggermente Inferiore alle Aspettative (SLITE)”, “Impatto di Successo” ed “Impatto Eccezionale”. Ognuna di queste categorie ha criteri specifici che definiscono cosa comporta ciascun livello di impatto.

I manager sono stati incaricati di utilizzare questi descrittori di impatto per descrivere l’attività dei dipendenti durante le revisioni delle prestazioni. L’obiettivo è fornire un feedback più chiaro e dettagliato sulle prestazioni dei dipendenti e aiutarli a comprendere meglio come le loro azioni influenzano le ricompense future.

È importante sottolineare che questi descrittori di impatto non sono intesi come valutazioni o etichette definitive per i dipendenti. Devono essere utilizzati dai manager per fornire un quadro più completo delle prestazioni dei dipendenti, legato a esempi specifici e casi concreti.

Questa nuova iniziativa di valutazione arriva in seguito alla decisione di Microsoft di congelare gli stipendi e ridurre i budget per i bonus e le assegnazioni di azioni. La società ha chiarito che i manager non devono utilizzare questi tagli di budget come “spiegazione” delle decisioni sulla compensazione dei dipendenti individuali ma devono concentrarsi sull'”impatto” del dipendente come determinante principale per le “ricompense”.

In sintesi, Microsoft sta cercando di promuovere una cultura di crescita e miglioramento continuo con il suo nuovo sistema di valutazione, fornendo un feedback più dettagliato ai dipendenti e ai manager. Questo approccio mira a rendere le ricompense più trasparenti e legate alle effettive prestazioni del personale.