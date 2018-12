Tre Play Master Digital, minuti illimitati e 30 GB a 6,99 euro al mese

Tre ha deciso di festeggiare il Natale con tutti i suoi clienti vecchi e nuovi con una nuova promozione, Play Master Digital, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 30 GB di traffico dati al costo di 6,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere una ricarica obbligatoria dell’importo di 20 euro.

La connessione avviene come sempre sotto rete 3G. Per navigare in 4G è dunque necessario attivare l’opzione, che sarà però gratuita fino al prossimo 30 giugno 2019. In seguito invece il prezzo tornerà ad essere pari a 1 euro al mese, portando il costo complessivo della tariffa a 7,99 euro al mese.

Le soglie mensili di minuti e traffico dati non sono cumulabili e si rinnovano alle ore 00:00 ogni primo giorno del mese e sono disponibile fino alle 23.59 dell’ultimo giorno del mese solare. Superate le soglie di minuti e traffico Internet si applica rispettivamente la tariffa di 29 cent/min senza scatto alla risposta e 20 cent/20 MB senza scatto di apertura sessione. Gli SMS hanno un costo di 29 cent/SMS. Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate.

Attivare l’offerta commerciale è semplice: basterà infatti recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e richiedere la promozione. In questo modo tra l’altro i costi di attivazione e la spedizione della SIM sono gratuiti e la spedizione è tracciabile in ogni momento, mentre il ritiro può essere effettuato anche in uno qualsiasi dei 3000 punti di ritiro convenzionati.