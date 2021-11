Troppa innovazione è pericolosa per le stablecoin

In un’intervista recente, Michael Hsu, amministratore del sistema bancario federale degli Stati Uniti e CEO dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ha sostenuto che quando si ha a che fare con il denaro delle persone, avere troppi innovatori nel campo pone dei rischi. “Vuoi che i tuoi soldi siano stabili e affidabili, vuoi che siano lì nei momenti buoni e cattivi e non devi pensarci”, ha detto Hsu. “Se innovi troppo in quello spazio, otterrai una vasta gamma di risultati, alcuni dei quali però non saranno buoni”.

Hsu ha commentato sulla scia di un recente rapporto pubblicato dal gruppo di lavoro del presidente sui mercati finanziari che ha raccomandato che gli emittenti di stablecoin dovrebbero essere regolamentati come le banche. Molti nel settore delle criptovalute sostengono che una tale mossa li individuerebbe ingiustamente, ma Hsu ha detto che le popolazioni vulnerabili potrebbero essere a rischio senza maggiori salvaguardie.

“Vogliamo stare molto attenti a chi c’è in questo spazio e perché, e quali sono i rischi per loro”, ha detto. Hsu ha citato un sondaggio di luglio-agosto di Morning Consult in cui il 37% degli intervistati ha dichiarato di possedere criptovaluta rispetto a solo il 10% dei consumatori bancari. “C’è il rischio che le persone che sono meno in grado di sopportarlo perdano i loro soldi”, ha detto. “E penso che vogliamo stare molto attenti.”