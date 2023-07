Ci troviamo ormai nel pieno della stagione estiva, e il termometro sale sempre di più. Se state pensando di acquistare un nuovo climatizzatore per tirare un sospiro di sollievo, vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima promozione offerta da Unieuro: fino al 20 luglio riceverete una fat bike completamente in regalo!

Acquistando uno dei climatizzatori presenti nel catalogo di Unieuro dedicato alla promozione, infatti, riceverete in omaggio una bicicletta a marchio teklio dal valore di 299,90€. La bici verrà aggiunta automaticamente al carrello, e sarà, quindi, recapitata direttamente a casa vostra insieme all’ordine.

Tra gli articoli più interessanti del catalogo vi è il climatizzatore split system Daikin ARXF35E + ATXF35E, disponibile a 599,90€. Inoltre, potrete anche decidere di dilazionare il pagamento in 3 rate da 199,97€ senza interessi con PayPal o Klarna, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Questo sistema di climatizzazione vi offrirà un comfort ottimale grazie alle sue prestazioni efficienti ed ecologiche. Con una classe di efficienza energetica di A++ per il raffreddamento e A+ per il riscaldamento, potrete godere di un ambiente piacevole sia d’estate che d’inverno, il tutto senza pesare sulle bollette.

L’unità interna di questo climatizzatore si distingue per il suo funzionamento silenzioso, con un livello di rumorosità di soli 43 dB in modalità ad alta velocità. Inoltre, grazie alla sua installazione a parete, potrete posizionare l’unità interna in modo discreto ed elegante, senza deturpare lo stile del vostro arredamento.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi condizionatori compatibili con la promozione di Unieuro, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che l’offerta durerà solo fino al 20 luglio!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

