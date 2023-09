Il telescopio spaziale James Webb ha osservato Europa, uno dei molti satelliti di Giove, e ha rilevato tracce di anidride carbonica. Si aggiunge così un altro segnale a suggerire che questo satellite, grande circa quanto la nostra Luna, potrebbe ospitare vita organica.

Diverse ricerche precedenti, infatti, ci hanno fatto capire che Europa è un piccolo pianeta con moltissima acqua salata, ricoperto da una coltre di ghiaccio spessa dai 15 ai 25 chilometri.

Ora, grazie al JSWT, sappiamo che l’immenso oceano di Europa contiene carbonio – che sarebbe l’origine dell’anidride carbonica rilevata in superficie. L’analisi indica che questo carbonio si è probabilmente originato nell’oceano subacqueo e non è stato trasportato da meteoriti o altre fonti esterne. Inoltre, si è depositato in tempi geologicamente recenti.

“Sulla Terra, la vita ama la diversità chimica: più è ampia, meglio è. Noi siamo una vita basata sul carbonio. Capire la chimica dell’oceano di Europa ci aiuterà a determinare se è ostile alla vita come la conosciamo, o se potrebbe essere un buon posto per la vita”, ha commentato Geronimo Villanueva del Goddard Space Flight Center della NASA.

“Ora pensiamo di avere la prova che il carbonio che vediamo sulla superficie di Europa proviene dall’oceano. Non è una cosa banale. Il carbonio è un elemento biologicamente essenziale“, ha aggiunto Samantha Trumbo della Cornell University di Ithaca, New York, autrice principale del secondo lavoro di analisi di questi dati.

La NASA ha già in programma di lanciare una sonda verso Europa, nel 2024. Si chiama Clipper ed effettuerà decine di sorvoli ravvicinati di Europa per indagare ulteriormente sulla possibilità che vi siano condizioni adatte alla vita.