Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha catturato le prime immagini di una doppia fascia di asteroidi intorno alla stella Fomalhaut, che si trova a circa 25 anni luce dalla Terra.

La fascia di asteroidi interna è simile a quella del nostro sistema solare, ma è molto più estesa: si estende da circa 7 a 80 AU dalla stella. La fascia di asteroidi esterna è ancora più sorprendente, perché inclinata di 23 gradi rispetto a tutto il resto dell’orbita della stella. Ciò suggerisce la presenza di pianeti non ancora scoperti nel sistema di Fomalhaut. Ma di pianeti ancora non se ne sono visti, il che è curioso.

Fomalhaut James Webb (ESA)

Le immagini del JWST del sistema di Fomalhaut sono un tesoro di informazioni per gli astronomi. Esse forniscono nuove conoscenze sulla formazione e l’evoluzione dei sistemi planetari, e fanno pensare che là fuori possano esserci altre fasce di asteroidi e dischi di formazione di pianeti.

Per quanto ho potuto scoprire, pare che non ci siano segnali radio in arrivo da quella direzione, tanto meno è stato intercettato il classico “oye beltalowda” dei cinturiani.