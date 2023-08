Il diamante, con tutte le sue proprietà promettenti per l’industria dei semiconduttori, ha finora incontrato delle limitazioni nel poter essere modellato in wafer utilizzabili.

Tuttavia, lo scorso Martedì, un rappresentante dell’Università di Chiba, Giappone, ha annunciato una scoperta sensazionale: una nuova tecnica di taglio laser per i semiconduttori in diamante.

Apparentemente, alcuni scienziati, hanno sviluppato un processo laser che permette di “tagliare diamanti senza sforzo”. Questa innovazione potrebbe rendere i semiconduttori di diamante molto più abbordabili e permettere di soddisfare la domanda di chi ambisce nell’utilizzarli per via della loro elevata efficienza.

Fino a oggi, i diamanti sono sempre risultati complessi da tagliare per rispondere alle esigenze dei produttori di semiconduttori, rendendo la creazione dei wafer di diamanti molto costosa.

Il team di ricerca ha spiegato che il processo laser da loro utilizzato, invece di tagliare il diamante in una griglia, “trasforma il diamante in carbonio amorfo tramite un’illuminazione laser concentrata, riducendo così la sua densità”.

Questa nuova struttura a bassa densità crea delle fratture predefinite lungo le quali le crepe possono propagarsi, permettendo un taglio molto più agevole.

Una volta trattato il diamante secondo questa metodologia, i ricercatori affermano che risulta semplice creare wafer di diamanti, dalla forma regolare, pronti per essere ulteriormente lavorati.

Il professor Hirofumi Hidai, della Graduate School of Engineering dell’Università di Chiba, ha dichiarato entusiasticamente che “questo peculiare taglio dei diamanti consente la produzione di wafer di alta qualità e a basso costo, rappresentando un metodo che risulterà indispensabile per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori di diamanti”.

In un momento in cui la ricerca di nuovi materiali semiconduttori è sempre più intensa, poiché il silicio scarseggia sempre di più, questo nuovo sviluppo segna un ulteriore passo in avanti verso nuove frontiere per l’industria dei semiconduttori.

La speranza è che questa tecnica possa aprire le porte a una rivoluzione nell’uso dei diamanti nei dispositivi elettronici, aprendo nuove opportunità, e soluzioni, per le sfide tecnologiche del futuro.