Tutti i record dell’Amazon Prime Day 2021, il migliore di sempre!

Il Prime Day 2021 si è appena concluso e si è rivelato essere il migliore di sempre non solo per Amazon, ma anche per i partner di vendita, quasi tutti piccole e medie imprese, che hanno segnato un’importante crescita proprio quest’anno. Secondo i dati raccolti dall’azienda di Jeff Bezos, tutti i clienti Prime registrati nei 20 Paesi hanno superato il traguardo di oltre 250 milioni di prodotti a livello globale coinvolgendo le PMI più di ogni altra edizione del Prime Day.

Infatti, Amazon investe costantemente miliardi per garantire il successo dei partner di vendita e anche le due settimane precedenti al Prime Day 2021 si sono rivelate davvero proficue per le piccole e medie imprese grazie alla promozione Spendi €10, Ottieni €10 finanziata da Amazon. I clienti hanno speso oltre $1,9 miliardi su più di 70 milioni di prodotti provenienti da piccole e medie imprese durante il periodo promozionale, un aumento di oltre il 100% anno su anno rispetto alla promozione dell’anno scorso.

Barbara Pegurri, fondatrice di Fiori di Cipria, azienda cosmetica Made in Italy con sede a Milano ha dichiarato “Amazon ha fortemente sostenuto tutte le PMI durante questo Prime Day e siamo grati per tutta la visibilità che Fiori di Cipria ha avuto in questo periodo: è stato un aiuto tangibile per noi e per i clienti di Amazon, che hanno potuto scoprire prodotti italiani di alta qualità come i nostri cosmetici”.

Ma quali sono i prodotti più venduti nel corso del Prime Day?

Dispositivi Amazon e Alexa

I clienti hanno approfittato di sconti incredibili sui dispositivi Amazon durante il Prime Day:

La Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è stato il dispositivo più popolare durante il Prime Day. I clienti hanno acquistato più Fire TV 4K durante Prime Day di quest’anno che in qualsiasi altro Prime Day passato.

I clienti hanno acquistato un numero record di Fire TV, da marchi come LG e Hisense, durante il Prime Day e le due settimane precedenti l’evento di quest’anno.

I clienti hanno acquistato centinaia di migliaia di tablet Amazon Fire, inclusi il nuovo tablet Fire HD 10 e il tablet Fire HD 8.

Nei giorni precedenti il Prime Day, Alexa con tutta la nuova Serie Echo in forte sconto ha contribuito a rendere più facile lo shopping per decine di milioni di clienti, aiutandoli a trovare offerte sui prodotti che avevano messo nel carrello e mandando loro dei promemoria.

Le Tendenze Prime Day