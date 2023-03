Avere un’illuminazione da parete riesce a cambiare completamente l’aspetto di un televisore, rendendo l’esperienza di visione molto più immersiva e donando all’intera stanza l’atmosfera perfetta in base al contenuto che si sta guardando. Se siete alla ricerca di nuove strisce LED da applicare dietro al vostro TV, non possiamo che consigliarvi un fantastico kit Govee, scontato su Amazon del 33%!

Con soli 55,99€ potrete infatti portarvi a casa il kit DreamView T1, ovvero una striscia LED da 3,8 metri, adatta per TV dai 55 ai 65″. Considerando che il suo prezzo di listino è 79,99€, si tratta di un risparmio di ben 15,00€: data la qualità elevatissima del prodotto, che difatti ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 1.500 recensioni, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta il prima possibile, visto che potrebbe esaurire in men che non si dica.

Il punto di forza del kit DreamView T1 è senza dubbio la fotocamera da 1080p, che riconoscerà i colori sullo schermo del TV e li applicherà automaticamente alla striscia LED. I colori sulla parete rifletteranno quindi quelli del contenuto che state guardando in tempo reale, ma non solo: nella modalità musica viene sfruttato il microfono integrato per far lampeggiare l’illuminazione in base ai suoni riprodotti.

Ovviamente, potrete decidere anche di personalizzare ogni segmento di luce sulla striscia e visualizzare più colori contemporaneamente in base ai vostri gusti nell’app Govee, optando tra 12 scene e stili fai da te. Inoltre, potrete controllare l’illuminazione tramite gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, cambiando modalità o colori da qualsiasi stanza della casa e semplicemente utilizzando la voce.

Installare il kit DreamView T1 è semplicissimo: potrete fissare la telecamera in alto, in basso o al centro del televisore; la striscia si divide invece in 4 pezzi che potrete fissare ai bordi del TV con le clip o gli adesivi appositi. Dopodiché vi basterà collegare il tutto alla corrente e sarete pronti per dare il via a uno spettacolo di luci e colori mozzafiato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

