TV LG OLED e UltraHD LCD 2019 con supporto WiSA, il wireless audio che piace a Klipsch e Bang & Olufsen

Le nuove linee di televisori LG 2019 basate su tecnologia OLED o Ultra HD LCD, disporranno della certificazione WiSA (Wireless Speaker and Audio Association). In pratica, grazie a un recente accordo tra Summit Wireless Technologies e l’azienda, i possessori delle nuove TV potranno impiegare altoparlanti wireless per godere di un’esperienza audio surround di qualità. Nello specifico si parla del supporto di altoparlanti WiSA Certified e trasmettitori WISA USB.

Da ricordare che lo standard WISA si contraddistingue per la qualità audio offerta, la bassa latenza (circa 5 ms) e la facilità di sincronizzazione degli impianti (da 2.1 a 7.1). Non a caso è stato scelto da aziende di riferimento del settore hi-fi come ad esempio Klipsch, Bang & Olufsen, Axiim ed Enclave Audio. In verità anche l’Xbox è compatibile.

La tecnologia WISA inoltre è in grado di gestire fino a 8 canali non-compressi a 24-bit (48kHz/96kHz), supporta i formati più evoluti come Dolby Atmos e DTS X e grazie agli algoritmi ADAPT è in grado di ridurre al minimo le ingerenze delle interferenze wireless rendendo prioritario il segnale negli ambienti domestici.

“LG è un marchio sinonimo di leadership, innovazione e qualità, e insieme stiamo sostenendo lo standard del settore WiSA, che offre funzionalità audio wireless e alta-fedeltà immersiva con enormi vantaggi sia per i produttori che per i consumatori di tutto il mondo “, ha sottolineato Brett Moyer, presidente e AD di Summit Wireless Technologies.