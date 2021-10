Twitter ha avviato i test per le mance bitcoin su Android?

Twitter ha introdotto poche settimane fa la possibilità per gli utenti di finanziare i propri creatori di contenuti preferiti tramite donazioni in bitcoin su iOS, dicendo che Android sarebbe seguito successivamente. Ebbene, stando a quanto riportato dalla ricercatrice Jane Manchung Wong, piuttosto nota per la capacità di scovare funzioni nascoste e ancora non implementate nel codice delle app più popolari, il social di Jack Dorsey avrebbe avviato i test anche sulla piattaforma del robottino verde.

Twitter ha permesso agli utenti di dare una mancia ai creatori dopo aver lanciato il suo servizio “tip jar” a maggio. Inizialmente, era possibile inviare denaro solo con l’aiuto di fornitori di pagamenti centralizzati, come Venmo, PayPal e, naturalmente, l’app Cash di Square. I pagamenti Bitcoin basati su Lightning Network sono stati poi aggiunti alla beta di Twitter a fine agosto.

La tecnologia alla base del nuovo servizio è fornita dal processore di pagamenti crittografici Strike. Dato che gli smartphone con sistema operativo Android vantano una quota di mercato del 72%, l’aggiunta di versare mance in bitcoin probabilmente promuoverà ulteriormente l’adozione più ampia della già popolare criptovaluta.

Inoltre, Twitter sta lavorando per aggiungere il supporto per l’autenticazione dei token non fungibili (NFT), secondo il suo annuncio pubblicato a fine settembre. La funzione renderà possibile agli utenti di mostrare i loro NFT sulla piattaforma di social media. Uno screenshot pubblicato da Wong mostra che il gigante dei social media sta ora sperimentando una scheda dedicata per gli oggetti da collezione, inoltre la sua app mobile renderà possibile visualizzare gli NFT e leggere i dettagli su di essi.