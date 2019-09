UE, è Nantes la capitale europea dell’innovazione 2019. Nessuna città italiana tra le finaliste

La città francese di Nantes è stata premiata dall'Unione europea con l'elezione a capitale europea dell'innovazione 2019, grazie sua straordinaria capacità di valorizzare l'innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini. Tra le finaliste non c'era alcuna città italiana.

In occasione delle giornate della ricerca e dell’innovazione europee, la Commissione europea ha annunciato che la cittadina francese di Nantes è stata scelta come capitale europea dell’innovazione 2019. Il titolo è stato assegnato a Nantes in riconoscimento della sua straordinaria capacità di valorizzare l’innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini e del suo modello di governance aperta e collaborativa. Il premio consiste in 1 milione di euro, finanziato nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’UE Horizon 2020. A ciascuna delle altre cinque città finaliste – Anversa (Belgio), Bristol (Regno Unito), Espoo (Finlandia), Glasgow (Regno Unito) e Rotterdam (Paesi Bassi) – sono stati assegnati 100mila euro per promuovere e potenziare le loro pratiche in materia di innovazione. Da notare la totale assenza dell’Italia e delle sue città.

Nantes è la quinta città a vincere questo premio ed è la seconda volta, dopo Barcellona, che il premio viene attribuito ad una città che non è una capitale. Nantes è stata in grado di mettere a punto una strategia ed una pratica di governance aperta caratterizzata da un dialogo costante con i cittadini, le associazioni e gli esperti. La città accoglie anche una fiorente comunità digitale e di start-up che contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche pubbliche.

“Le città europee stanno mostrando al mondo come associare l’innovazione per migliorare la resilienza e la sostenibilità urbana mediante processi democratici inclusivi e una governance aperta. Nantes costituisce un ottimo esempio di come una città possa coinvolgere i propri cittadini nell’affrontare sfide quali l’efficienza energetica, l’invecchiamento della popolazione, la trasformazione digitale e l’inclusione sociale. È questo il modo in cui l’innovazione opera a vantaggio dei cittadini”, ha commentato Carlos Moedas, commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione.

Tra le politiche e i progetti di punta messi in campo dalla città di Nantes troviamo: