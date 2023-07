Amazon ha appena condiviso 5 nuovi cali di prezzo su offerte già interessanti per quanto riguarda le Smart TV Samsung. Nello specifico i modelli interessati sono i seguenti:

Tutti questi sono sconti veramente interessanti che portano questi prodotti ad un nuovo minimo storico. Tra queste proposte avete l’imbarazzo della scelta, con proposte che vanno dai 43″ agli 85″ e schermi QLED, OLED e i nuovissimi Neo QLED. Tutte queste Smart TV dispongono del sistema operativo Tizen e integrano i maggiori servizi streaming e gli assistenti vocali Bixby, Google e Alexa. Inoltre i modelli QE43QN94BATXZT, QE43QN94BATXZT e QE65S94CATXZT dispongono anche del nuovissimo Gaming Hub, che vi permette di giocare con Xbox Game Pass e GeForce Now in streaming senza bisogno di una console collegata.

Ciò detto, non ci resta che ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime.

Smart TV Samsung in offerta

