Ultime ore per approfittare del sottocosto Mediaworld! Tanti prodotti a TASSO ZERO!

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della nuova promozione di Mediaworld, la quale vi permette di acquistare centinaia di prodotti non solo a un prezzo ribassato, ma potendo anche approfittare del finanziamento a tasso zero. Ebbene, le offerte termineranno oggi, 15 ottobre, alle 23:59, per cui se non ne avete ancora approfittato vi consigliamo di farlo al più presto.

Da smartphone a elettrodomestici, passando per smart TV e notebook, in ogni categoria dello store troverete una vasta selezione di prodotti compatibili con questa promozione. Vi consigliamo, quindi, di dare un'occhiata alla pagina dedicata per trovare ciò che meglio si adatta alle vostre esigenze. Per quanto riguarda i finanziamenti, invece, Mediaworld collabora con Findomestic: nella pagina del prodotto troverete già un'anteprima dell'importo mensile ipotetico. Per procedere con il finanziamento, basterà selezionare questa opzione al momento del pagamento e compilare i dati necessari.

Sottocosto Tasso Zero Mediaworld, chi può usufruirne?

Per usufruire del finanziamento a tasso zero di Mediaworld è necessario acquistare un prodotto che rientri nel catalogo della promozione e abbia un prezzo di almeno 199,00€. Con questo piano, il pagamento sarà suddiviso in 20 rate e non saranno applicati interessi (né TAN né TAEG). Indipendentemente dall'importo del finanziamento, la prima rata verrà addebitata a partire da gennaio 2024, quindi avrete un periodo di oltre tre mesi prima di iniziare a pagare.

Si tratta, quindi, dell'occasione perfetta per acquistare prodotti dal prezzo molto elevato senza dover aggiungere alcun interesse, come uno smartphone o una smart TV top di gamma. Tra gli articoli validi per la promozione vi è, per esempio, la Samsung OLED 4K da 55", attualmente in offerta a soli 1.349,00€ invece di 2.199,99€, che potrete dilazionare in 20 rate da 67,45€.

Si tratta di uno dei modelli più recenti della linea di Samsung, il quale rappresenta l'acquisto ideale gli appassionati di cinema che desiderano poter godere di un pannello con ben pochi concorrenti sul mercato a livello di qualità. Inoltre, è ottima anche per i gamer, dato che la frequenza di aggiornamento di 144Hz vi permetterà di giocare in modo estremamente fluido, senza alcun effetto di tearing o lag, come accade frequentemente con altri TV.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i prodotti disponibili nel catalogo. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta terminerà questa sera.

