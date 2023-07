TikTok ci propone sempre moltissimi articoli validi da acquistare, in particolare modo grazie al fantastico trend degli “Amazon Finds”. Sulla piattaforma, infatti, potrete scoprire numerosi prodotti virali tra cui molti a tema tech come cuffie, auricolari, speaker e molto altro ancora.

Proprio a tema, abbiamo pensato di proporvi questo meraviglioso anello unisex smart disponibile ad appena 49,99€. Dunque, se non vedete l’ora di fare vostro questo smart Ring viralissimo su TikTok, vi consigliamo di acquistarlo quanto prima, prima che le scorte disponibili su Amazon terminino.

L’anello è incredibilmente resistente grazie ai materiali di ottima qualità di cui è composto. La sua durezza, quattro volte superiore rispetto ad altri anelli più economici, lo protegge dai graffi e dall’usura della vita quotidiana, garantendo una durata a lungo termine. Inoltre, l’anello è progettato con un eccellente indice di rifrazione e prestazioni di dispersione che gli conferiscono una lucentezza unica e affascinante.

Non meno importante, è dotato di più moduli intelligenti RFID, che possono simulare contemporaneamente quattro schede sensori senza contatto. Grazie all’innovativa struttura del circuito, inoltre, l’interferenza del campo elettrico tra i moduli viene notevolmente ridotta, permettendo una maggiore distanza di invio e ricezione, fino a 3 volte superiore rispetto ad altri dispositivi. Questa caratteristica lo rende facilmente compatibile con una varietà di dispositivi di lettura di schede!

In più, l’anello è progettato per essere resistente all’acqua, alla polvere, alle cadute e ai rotolamenti, soddisfacendo i requisiti di utilizzo in ogni occasione. Dunque, non dovrete preoccuparvi di dover ricaricare la batteria, poiché non richiede alcuna ricarica o utilizzo di cavi. Potrete sfruttarlo in qualsiasi momento, sempre pronto all’uso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!