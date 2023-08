L’attesa è finita per i fan di One Piece: l’episodio 1071 della serie animata è finalmente giunto e con lui la messa in scena, in forma animata, del Gear 5th di Luffy. Ok, per chi non lo sapesse, si tratta di una delle trasformazioni del protagonista che, per l’importanza in termini narrativi all’interno della serie, è stata paragonata a quando Goku si trasformò per la prima volta in Super Saiyan.

Insomma, che siate conoscitori o meno di One Piece, vi basti sapere che l’episodio 1071 era atteso da tantissimo tempo, in quanto tutti i fan volevano vedere come questa trasformazione fosse stata trasposta dalle pagine del manga ai disegni animati. L’enorme attesa ha, quindi, portato praticamente l’intera fanbase di One Piece a fiondarsi sulle piattaforme di streaming di tutto il mondo per poter finalmente vedere l’episodio, con l’ovvio risultato che milioni di accessi simultanei possono generare: il crollo delle piattaforme.

Laddove, però, le piattaforme di streaming locali (quindi pensate per coprire una sola regione del mondo) è anche comprensibile che siano crollate sotto il peso di un’utenza che, apparentemente, si è quintuplicata, fa sorridere come anche il gigante degli anime, Crunchyroll, sia ceduto sotto il peso dei fan di One Piece.

Ovviamente si tratta di un problema temporaneo: col passare del tempo, l’accesso si è distribuito e il traffico si sta cominciando a stabilizzare ma questo peculiare episodio ha generato le immediate, e inevitabili, reazioni da parte del web che ha invaso X, e ogni altra piattaforma social, con una pioggia di meme in merito.

I JUST WANNA WATCH PEAK pic.twitter.com/meKqPW8dqm — donny✯ (@donnyalopez) August 6, 2023

Nonostante tutto, però, questo peculiare evento ha messo in risalto, ancora una volta, l’importante posto che One Piece ha occupato nella cultura pop, diventando un caposaldo alla pari di Dragon Ball, capace di smuovere milioni di persone a ogni grosso evento correlato all’evoluzione della storia dei Mugiwara.

Nel mentre che il mondo dell’animazione giapponese festeggia questo momento epico, e Crunchyroll cerca di mantenere una connessione stabile, siamo curiosi di vedere se la prossima serie in live action dedicata a One Piece e realizzata da Netflix, genererà lo stesso clamore nei fan di cappello di paglia.