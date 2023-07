Una coppia della California del Sud è stata addebitata di una somma pari a 30.000 dollari per un viaggio con Uber che avrebbe dovuto costarne solo 55, secondo quanto riportato da KTLA. Douglas Ordonez e Dominique Adams, per festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio, avevano programmato la loro vacanza in Guatemala da oltre un anno. Tuttavia, le cose sono andate storte quando Adams, che si trovava in Costa Rica, ha preso un Uber per recarsi all’aeroporto e raggiungere Ordonez in Guatemala.

Adams ha raccontato a KTLA: “Ho prenotato un Uber, tutto sembrava andare bene. Si trattava di un tragitto di circa 30 minuti e non ci ho pensato due volte considerando la spesa tutto sommato contenuta”. Poco dopo essere stata lasciata dall’Uber, però, suo marito l’ha chiamata per informarla che la sua carta di credito era stata respinta nel momento in cui aveva provato a pagare un semplice caffè.

Dopo una rapida indagine, la coppia ha scoperto l’insolito motivo dietro al pagamento rigettato: Uber aveva addebitato loro 30.000 dollari per il viaggio di Adams!

Ordonez ha commentato: “Mi sono seduto e ho cercato di capire cosa stesse succedendo ed è solo allora che ho notato un addebito di quasi 30.000 dollari sul nostro conto. All’inizio non ci volevo credere ma purtroppo era tutti vero. Quello che mi ha sconvolto di più, però, è che il problema sembra essere sorto per via di una incorretta interpretazione della valuta associata alla mia carta di credito.”

La valuta in Costa Rica è chiamata Colón. Il viaggio in Uber di Adams avrebbe dovuto costare, circa, ₡30.000, che equivale a soli 55 dollari americani. Tuttavia, Uber ha elaborato quella cifra come 30.000 dollari. Oltre a rovinare il viaggio della coppia, visto che la carta di credito dei due è rimasta bloccata fino al termine delle indagini bancarie, Uber ha cercato di attribuire la colpa dell’addebito errato alla banca della coppia, scatenando una serie di accuse reciproche tra Uber e la suddetta banca, senza che nessuna delle due parti in causa si assumesse la responsabilità o risolvesse il problema.

Adams ha spiegato: “Abbiamo contattato la banca, ma la banca ci ha detto di contattare Uber. Così si è generato un ping pong di accuse senza che nessuno sapesse davvero cosa fosse successo o come un addebito del genere avesse superato tutte le misure di sicurezza”. Alla fine, la banca, ha permesso alla coppia di contestare l’addebito ma sarebbero stati necessari sette-dieci giorni lavorativi per risolvere la questione, motivo per il quale la coppia si è ritrovata costretta a modificare il loro viaggio.

Fortunatamente, la questione è stata risolta in soli quattro giorni e la coppia ha ringraziato il coinvolgimento dei social media, visto che il rumore che si è creato attorno alla faccenda ha contribuito a risolvere rapidamente la situazione.

Uber, inoltre, ha rilasciato una dichiarazione che pareva suggerire che l’azienda fosse perfettamente al corrente della situazione ma, allo stesso tempo, ha indirettamente attribuito la colpa alla banca della coppia: “Non appena abbiamo ricevuto la segnalazione dell’utente, il nostro team di supporto ha affrontato prontamente il problema e ha rilasciato un rimborso per la somma applicata al cliente in seguito a un errore bancario. Tuttavia, il tempo necessario per il rimborso dipende dalle politiche di ogni singola banca”.

Per quanto riguarda la coppia, hanno dichiarato che non utilizzeranno mai più Uber e che l’azienda non si è premunita di contattarli durante tutto l’episodio: “Sicuramente non utilizzerò più Uber. Mi limiterò a dire questo, mai più Uber. Fino a oggi Uber non ci ha contattato, limitandosi ha segnalare il nostro caso come risolto all’interno dell’app, prima che la questione fosse realmente risolta. Sono stati molto negligenti”.