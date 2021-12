Un ministro nigeriano chiede una regolamentazione amichevole per bitcoin

Secondo un recente rapporto, Clem Agba, ministro nigeriano per il bilancio e la pianificazione nazionale, ha affermato che l’incertezza nella regolamentazione delle criptovalute rischia di negare al governo e ai cittadini la possibilità di massimizzare le opportunità dalla tecnologia”, secondo il rapporto.

A febbraio, la Banca centrale della Nigeria (CBN) ha emesso un promemoria che aveva vietato alle istituzioni finanziarie di facilitare le transazioni relative a bitcoin nel 2017 e ordinato loro di chiudere i conti che da allora avevano effettuato transazioni con scambi di criptovaluta. La banca centrale ha affermato che la decisione è necessaria per prevenire i crimini e mitigare i rischi.

Con l’entrata in vigore del nuovo divieto, il volume degli scambi nei mercati peer-to-peer (P2P) è salito rapidamente alle stelle. Ad aprile, il trading di bitcoin P2P in Nigeria era aumentato del 27%. Sebbene il CBN avesse vietato alle istituzioni finanziarie di trattare con BTC, il media locale Today AG ha riferito che la banca centrale non ha imposto restrizioni sull’uso di bitcoin da parte dei nigeriani. Questa sottile differenza, abbinata alla natura decentralizzata e incensurabile di Bitcoin, ha permesso ai cittadini di aggirare il divieto di scambi e ricorrere a soluzioni P2P pure per acquisire BTC.

Nonostante siano stati in grado di aggirare il divieto di trading di bitcoin, i nigeriani hanno sottolineato che la mossa del CBN era probabilmente correlata alle proteste “End SARS”, che nel novembre dello scorso anno si proponevano di cercare di porre fine alla brutalità della polizia nel paese. La CBN ha ordinato alle banche di congelare i conti dei manifestanti nella speranza di fermare le campagne; tuttavia, bitcoin ha fornito una valvola di sfogo anche in quel caso, consentendo a donazioni e finanziamenti di continuare.