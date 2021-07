Un NFT dei Cryptopunks donato all’Institute of Contemporary Art di Miami

Un membro del consiglio d’amministrazione dell’Institute of Contemporary Art di Miami, Eduardo Burillo, ha donato al museo il NFT e una delle opere della serie “Cryptopunk”. L’opera sarà esposta entro le prossime settimane, confermando l’istituto come uno dei musei di arte contemporanea più attivi nella sperimentazione e divulgazione.

Cryptopunk 5293 è una delle 10.000 icone – le loro dimensioni sono di 24 pixel per 24 – create nel 2017 dal collettivo Larva Labs e tra le prime opere digitali a essere registrate con NFT per la vendita attraverso la blockchain di Ethereum. Le icone si ispirano alla subcultura e al movimento punk, riproponendone stilemi, tratti e loghi caratteristici. L’aspetto di ogni Cryptopunk è una combinazione unica, generata casualmente da un algoritmo software sviluppato da Larva Labs.

Una serie di Cryptopunks, pubblicata nell'articolo "Decentraland as a Playground for Crypto-Collectibles" di Kieran Lee Farr (fonte: https://medium.com/decentraland/cryptocollectibles-decentraland-and-you-130676002015)

Il direttore artistico dell’Institute of Contemporary Art di Miami, Alex Gartenfeld, ha commentato così la donazione: “Larva Labs ha sfidato e rivoluzionato la nostra comprensione del significato delle opere d’arte e del concetto di proprietà quando hanno creato alcuni dei primi NFT […] nel 2017. In tal modo hanno contribuito a lanciare un movimento di ‘criptoarte’ che è emblematico del modi in cui i nostri mondi – quello digitale e fisico – si stanno fondendo e diventando inestricabilmente intrecciati, influenzando l’arte e la cultura contemporanea in una miriade di modi”.

“La collezione dell’Institute of Contemporary Art di Miami – ha concluso il direttore artistico – rappresenta l’arte e le idee più urgenti e pionieristiche del presente, attraverso culture e mezzi, nonché opere storiche, che influenzano la nostra produzione artistica. […] Siamo enormemente grati per la straordinaria visione e generosità di Eduardo Burillo con questo dono storico al museo”. Per approfondire cosa sono i NFT, ti suggeriamo di consultare la nostra guida.