Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che renda la vostra routine di pulizie domestiche più rapida ed efficace, ma al contempo non volete spendere un capitale? In tal caso il prodotto perfetto per voi è il Lefant M210, che oggi potrà essere vostro a soli 99,99€!

Il robot aspirapolvere, infatti, è protagonista di un doppio sconto su Amazon: oltre a essere in ribasso del 13%, potrete sfruttare anche un buono da ben 75€ per arrivare a pagarlo solo metà prezzo. Per attivare lo sconto vi basterà spuntare la casella “Applica coupon” prima di inserire l’articolo nel carrello.

Insomma, si tratta di un’offerta davvero incredibile, considerando che il prezzo di partenza del robot aspirapolvere è 199,99€; vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che uno sconto tale potrebbe non ripresentarsi nemmeno durante il Prime Day.

Il Lefant M210 diventerà il perfetto alleato nelle pulizie domestiche, dato che è dotato di un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato che garantisce un’aspirazione efficace e senza intoppi. Grazie al suo design compatto con un diametro di soli 28 cm, il robot aspirapolvere può passare sotto e intorno a tutti i vostri mobili, garantendo una copertura completa della casa. Inoltre, gli ugelli brushless avanzati, due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2000 pa gli permettono di raccogliere facilmente peli e polvere da qualsiasi superficie.

Lefant M210 offre una gamma di 6 modalità di pulizia che soddisferanno ogni vostra esigenza. Tramite l’app dedicata, potrete selezionare quella che preferite, dalla pulizia organizzata a quella lungo il muro, fino alla pianificazione personalizzata. Inoltre, avrete anche la possibilità di regolare i 3 livelli di potenza di aspirazione, risparmiando così energia elettrica in base ai vostri bisogni.

La pulizia in tre fasi del Lefant M210 è un’altra caratteristica eccezionale che vi garantirà una pulizia profonda e meticolosa: il robot segue, infatti, un percorso intelligente a zigzag, pulisce i bordi e individua le aree mancanti per eseguire una pulizia secondaria. Infine, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa potrete controllare il robot ovunque vi troviate, regolare la potenza di aspirazione, programmare le pulizie e molto altro ancora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon da 75€ prima di aggiungere l’articolo al carrello.

