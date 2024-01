Un robot aspirapolvere smart a soli 99€?! ECCOLO! (-52%)

Come vi abbiamo raccontato spesso, il mercato dei robot aspirapolvere ha ormai raggiunto una certa ampiezza, tale che è spesso difficile identificare la soluzione ideale per le proprie esigenze, specie qualora non ci si voglia rivolgere a quelle che sono le migliori (e più esose) opzioni del mercato. Ebbene, se siete alla ricerca del vostro primissimo dispositivo per le pulizie automatizzate, e desiderate fare un vero e proprio affare, vi suggeriamo di non perdervi questa offerta Amazon che, con uno sconto del 53%, vi permetterà di acquistare il robot aspirapolvere OKP K5 a soli 99,99€ anziché 209,99€!

OKP K5, chi dovrebbe acquistarlo?

Scelta ideale per chi vuole spendere poco, ma decisamente bene, il K5 dell'emergente OKP è un robot aspirapolvere potente e compatto, che grazie alla sua forza d'aspirazione da ben 2500 Pa (perfettamente in linea con la media del mercato), riuscirà a soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia, sia quella di una spolverata veloce e quotidiana, sia una pulizia più approfondita, magari anche qualora abbiate in casa animali a pelo corto o lungo.

Dotato di un sistema intelligente di evitamento degli ostacoli con tecnologia Freemove 3.0, questo robot aspirapolvere è una vera chicca e, in tutta onestà, è davvero raro trovare robot aspirapolvere di questa qualità a meno di 100 euro. Specie se dotati anche di un buon set di sensori, come è questo il caso, capaci di identificare adeguatamente pareti, scale, animali domestici e altri ostacoli.

Dulcis in fundo, questo robot aspirapolvere offre un controllo intelligente attraverso l'app dedicata OKP, grazie alla quale potrete programmare facilmente le pulizie, cambiare modalità di pulizia e controllare la direzione del robot, ed a questa, sempre per meno di 100 euro, si aggiungono anche la piena compatibilità di assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, che vi permetteranno di gestire le pulizie domestiche con semplici comandi vocali.

Con un profilo sottile di soli 2,75 pollici, ed un'autonomia di ben 120 minuti, più che sufficiente anche per abitazioni di medie dimensioni, l'OKP K5 offre prestazioni efficienti ad un prezzo davvero ridicolo, erappresenta certamente una comoda soluzione alle gravose pulizie domestiche. Per questo, e visto il prezzo assurdo, vi suggeriamo di acquistarlo subito, rimandandovi direttamente alla pagina dedicata al prodotto, con l'invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

