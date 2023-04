Un satellite dismesso da 300 chili circa è in procinto di cadere sulla Terra. La maggior parte brucerà, ma secondo la NASA alcuni componenti sopravviveranno. Sempre secondo l’agenzia statunitense, le probabilità di subire un danno personale siano circa 1 su 2.467.

A precipitare sarà il Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), satellite che è rimasto in servizio per 16 anni e che aveva il compito di osservare i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale attraverso i raggi X e i raggi gamma emessi dal Sole. I dati raccolti hanno aiutato a comprendere meglio la fisica di questi eventi e il modo in cui si formano.

Una comprensione che è particolarmente rilevante, visto che queste esplosioni disturbano spesso le reti e i sistemi elettrici di tutto il mondo.

“RHESSI ha fatto anche scoperte non legate ai brillamenti, come il miglioramento delle misure della forma del Sole e la dimostrazione che i lampi di raggi gamma terrestri – esplosioni di raggi gamma emessi dall’alta atmosfera terrestre durante le tempeste di fulmini – sono più comuni di quanto si pensasse”, scrive la NASA nel suo annuncio.

RHESSI ha registrato oltre 100.000 eventi di raggi X, ed era stato disattivato nel 2018; da allora ha “pacificamente” orbitato intorno alla Terra in attesa di cadere, insieme ad altre decine di migliaia di “rifiuti orbitali”.

E forse è proprio questo il problema di cui dovremmo preoccuparci: ci sono moltissimi detriti intorno al pianeta. Il problema non è tanto che occasionalmente uno di essi precipita, – il pericolo è trascurabile nella maggior parte dei casi. Piuttosto, i detriti rendono difficile il lancio di nuove missioni e le operazioni di quelle esistenti – solo qualche mese fa gli astronauti a bordo della ISS hanno avuto qualche grattacapo per colpa di detriti fuori controllo.

Sono allo studio progetti di “pulizia spaziale” non troppo diversi da quelli che mirano a ripulire gli oceani dalla plastica. Al momento il problema è ancora gestibile, perché di spazio sicuramente ce n’è parecchio, ma c’è anche qualche rischio da mettere in conto.

Immagine: siberianart