Un gruppo di ricercatori della Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT,) e dell’Organizzazione dell’Università Nazionale di Hokkaido Kitami Institute of Technology, ha recentemente ottenuto un risultato eccezionale nel settore delle telecomunicazioni: hanno, infatti, superato il record per la consegna di energia attraverso un singolo cavo in fibra ottica, raggiungendo una distanza senza precedenti.

Questo risultato non solo apre nuove prospettive nel campo dell’assistenza ma rivoluziona anche la distribuzione di energia nelle aree remote, eliminando la necessità di costruire (o ricostruire) complesse infrastrutture elettriche. I ricercatori, difatti, sono riusciti a consegnare oltre 1 W di energia (oltre agli scambi di dati ad alta velocità consentiti dalla fibra ottica) su una distanza superiore ai 10 km.

Questo risultato è stato ottenuto sfruttando la fibra ottica multicore (ossia costituita da una serie di fili ottici individuali all’interno del vetro standard) sviluppata da NTT, una tecnologia che mantiene la compatibilità con le infrastrutture di fibra ottica esistenti grazie al diametro standard del vetro di 125 μm.

Fibra Ottica

Gli scienziati hanno inviato una sorgente di luce con una lunghezza d’onda di 1.550 nm in tutti e quattro i nuclei ottici. Per la trasmissione dei dati, due nuclei sono stati iniettati con un’altra lunghezza d’onda intorno a 1.310 nm, dove sia i dati in discesa che in salita (con una velocità di trasmissione di 10 Gbps) hanno potuto essere trasmessi simultaneamente. Alla fine, i ricercatori sono riusciti a inviare circa 1 W di potenza su una distanza di 14 chilometri, stabilendo un record mondiale di 14 W/km per il loro sistema di alimentazione.

Negli ultimi anni, sono stati fatti numerosi progressi nella tecnologia della fotonica e questo traguardo, nello specifico, ora consente il trasporto di energia a lunga distanza, abilitando contemporaneamente le comunicazioni cablate. Questa soluzione è incredibilmente semplice, ed economica, per il trasporto di energia a bassa potenza su lunghe distanze, soprattutto in aree prive di infrastrutture elettriche complesse.