Ormai con l’intelligenza artificiale si possono ricreare una moltitudine di cose davvero spaventosa. Da una parte è senza dubbio intrigante poter vedere qualcosa che abbiamo sempre e solo immaginato nelle nostre menti, dall’altra parte rimane inquietante riflette sulle possibilità offerte dalla IA.

Di recente è stato pubblicato un falso trailer di un film completamente inventato su Star Wars diretto da Wes Anderson, si lo stesso regista di Asteroid City. Abbastanza incredibile il teaser, poiché è riuscito a cogliere tutte le caratteristiche principali che hanno reso Anderson così famoso: colori audaci e il movimento ridotto attraverso l’inquadratura.

Il film fittizio, intitolato “The Galactic Managerie”, è stato pensato come un vero e proprio reboot di Star Wars, con notevoli effetti speciali (si fa per dire) e attori dal calibro di Bill Murray, Owen Wilson (nei panni di Darth Vader), Adrien Brody e Scarlett Johansson. Insomma, siamo dinanzi a un trailer fasullo molto curioso e particolare, non certamente una delle prime idee che verrebbe in mente pensando a Guerre Stellari.

Dal nostro punto di vista il risultato finale è abbastanza… strano e poco adatto per un film basato sulla saga sci-fi di LucasFilm. Inoltre attori di questo calibro li riteniamo troppo esagerati considerando che Star Wars si è sempre contraddistinto per la scelta (nella maggior parte dei casi) di personalità in crescita e non necessariamente sulla cresta dell’onda.

Fateci sapere che cosa ne pensate e se vorreste vedere un film di questo tipo. Nel frattempo vi ricordiamo che oggi è il 4 maggio, lo Star Wars Day e attraverso questo link potete vedere alcune delle offerte sul merchandising dedicate alla giornata.