Non è la prima volta che parliamo di Amazon Finds, ovvero di quei prodotti che, al di la di qualsiasi logica commerciale tradizionale, ricevono un boost di vendite (e di successo) grazie ai social e, in particolare, a TikTok dove, già da tempo, l’omonimo hashtag ha collezionato non solo migliaia di video, ma anche milioni di estimatori.

Il motivo del successo? Certamente l’abilità di certi creator di scovare prodotti intriganti e particolari anche se, lo ammettiamo, era da tempo che non ci imbattevamo in un prodotto tanto strano quanto quello che stiamo per proporvi che, per inciso, è anche in sconto del 70%!

Di che stiamo parlando? Nientemeno che di un “ventilatore indossabile” e, per la precisione, di un ventilatore “da collo”, divenuto virale sia per la sua stramberia che per la sua oggettiva utilità, vista l’ondata di caldo torrido che ha investito, già da un mesetto, il nostro paese e buona parte dell’Europa.

Si tratta di un gadget davvero curioso che, per altro, come detto in apertura è anche fortemente scontato su Amazon, al punto da poter essere acquistato ad appena 11,99€, che non sono poi molti se si considera che potrebbe tornare utilissimo sia in occasione di un viaggio, sia al mare, sia tra le mura domestiche quando, magari impegnati in una sessione di gioco, si è in cerca di un metodo efficiente per non sudare troppo.

Sostanzialmente parliamo di un piccolo dispositivo che, messo al collo un po’ come un paio di cuffie, spinge aria verso con grande efficienza, con una velocità del flusso d’aria che può raggiungere anche i 5,2 m/s (al massimo della potenza). Basta semplicemente premere un tasto per attivare il dispositivo, i cuoi sfiatatoi sono posti praticamente lungo tutta la sua superficie, garantendo un getto d’aria continuo anche dietro la nuca, per il massimo del refrigerio.

Progettato per non pesare sul collo, né per creare disagio causato dalla sudorazione che potrebbe dipendere dallo sfregamento sul collo, questo sfizioso dispositivo include anche un efficiente sistema di dissipazione del calore, così che esso non risulti fastidioso anche quando usato a lungo. Dotato, inoltre, di di 4 diverse velocità, questo ventilatore indossabile è alimentato da un’efficiente batteria ricaricabile da 4500 mAh, capace di garantire fino ad un massimo di 22 ore di fresco, a seconda delle impostazioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

