State pensando di cambiare la vostra smart TV e siete alla ricerca di un ottimo modello, dal design particolare e dal buon rapporto qualità/prezzo? In tal caso, non dovreste farvi scappare la Samsung The Sero da ben 43″ disponibile al prezzo imbattibile di 949,99€ invece di 1.499,99€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Samsung, che potete guardare anche in verticale, scontato addirittura del 36%!

Il modello, come accennato, gode di un ottimo schermo orientabile in grado di assicurarvi una fantastica risoluzione in 4K QLED con colori vividissimi, contrasti intensi e bianchi più che luminosi. Per questo, trattandosi di un prodotto così valido e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in offerta!

Avrete la possibilità di sfruttare la smart TV non solo per vedere film, serie ma anche i contenuti del vostro smartphone più in grande e con una qualità d’immagine migliore, ruotando il display e passando dalla modalità paesaggio a quella ritratto. Il nuovo schermo opaco Matte Display, inoltre, vi assicura delle visioni di prima qualità in quanto elimina i riverberi e la luce riflessa, per un’esperienza di visione mai provata prima.

Non meno importante, trattandosi di un modello QLED, saprete di avere garantito il 100% di volume colore: potrete arricchire la vostra esperienza visiva grazie alla straordinaria qualità d’immagine, con oltre 1 miliardo di sfumature grazie ai Quantum Dot.

Anche il comparto audi è una vera garanzia! Grazie agli altoparlanti premium da 60 W a 4.1 canali potrete stare certi di vivere un’esperienza immersiva eccezionale, dai brani musicali fino a pellicole e match sportivi. Infine, grazie al Supporto mobile per The Sero potrete spostare il vostro TV ovunque vogliate, per sfruttarlo in qualsiasi stanza della casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dell'offerta.

