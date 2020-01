Unieuro Fuoritutto: centinaia di prodotti scontati fino al 23 gennaio

Anche per Unieuro è il momento di proporre nuove offerte dal suo apprezzatissimo store online, con offerte dedicate sia agli acquisti in store che in rete. Stiamo parlando della promozione “Fuoritutto” che, come ormai saprete, propone ciclicamente una serie di offerte atte a svuotare i magazzini Unieuro in attesa dei prodotti del prossimo periodo. Con i saldi già avviati in diverse regioni dello Stivale, quale occasione migliore, dunque, di accogliere il nuovo anno se non con un po’ di sano shopping?

Dopo i recenti saldi dell’apprezzatissimo “Natalissimi Unieuro”, la catena di elettronica ed elettrodomestici propone nuove promozioni, con la solita attenzione a smartphone, elettrodomestici e varie apparecchiature per la vita di tutti i giorni, dalle tv a i videogame. Da segnalare, ancora una volta, un’ottima promozione per il performante Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, nonostante alcune rinunce, si è dimostrato un prodotto funzionale e interessante, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico. Un ottimo prodotto, arrivato sul mercato all’inizio di questo anno a quasi 800 Euro, e oggi disponibile sullo store Unieuro ad appena 439,00€, ovvero un prezzo persino più basso di quanto non avessimo constatato nel corso delle recenti promozioni natalizie!

Le promozioni del Fuoritutto sono già disponibili, e saranno consultabili fino al prossimo 23 gennaio! Un bel periodo di sconti insomma, che vi invitiamo a cogliere al volo visto il probabile esaurimento rapido delle scorte! Ovviamente, per aiutarvi nel vostro shopping online abbiamo selezionato per voi le migliori, ma qualora siate curiosi di scoprire tutte le promozioni in corso per il Sottocosto Unieuro, vi consigliamo di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata alle offerte, consultabile anche tramite il banner sottostante.

