Unieuro Special: sconti fino al 70% su Videogiochi, Google Nest e altro ancora

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte del giorno Amazon, è il momento di scoprire quelle che sono le proposte degli altri store online e, tra i vari, abbiamo deciso di partire da Unieuro che, proprio nelle ultime ore, ha dato il via alle offerte della sua promozione “Unieuro Special”, che fino al prossimo 19 marzo metterà in sconto una moltitudine di prodotti tech con sconti fino al 70%! Un’offerta ottima, in cui rientrano prodotti come Google Nest e macchine fotografiche, con ottime promozioni anche su alcuni videogame decisamente appetibili, come è ad esempio il caso del vendutissimo FIFA 20, arrivato sul mercato circa 6 mesi fa, e tra i prodotti in sconto di questa tornata di offerte Unieuro.

Ultima incarnazione di un brand che ha saputo rinnovarsi, anno dopo anno, puntando di volta in volta all’eccellenza, FIFA 20 ci aveva sorpreso già ai tempi della nostra recensione, quando constatammo che, al netto di pochissimi difetti, il simulatore calcistico di EA era arrivato sul mercato con molte novità, tra cui spiccava certamente l’interessante modalità Volta, creata per riprendere in pieno lo stile e la giocabilità dell’amatissimo FIFA Street, proponendo un calcio da strada veloce e divertente, con cui EA aveva sostituito la precedente modalità single player con protagonista il personaggio fittizio di Alex Hunter. Un titolo ottimo, elegante e divertente, probabilmente uno dei migliori giochi di calcio mai usciti!

Ovviamente FIFA 20 non è l'unico prodotto in offerta oggi

La nostra selezione di prodotti

