Unieuro: ultime ore per approfittare degli sconti di fine anno!

Risparmiare negli ultimi giorni dell'anno si può, grazie a una promozione di Unieuro che farà in modo che otteniate uno sconto del 22% sul prezzo finale per tutti gli acquisti superiori a 99€. Questa offerta è valida fino al 31 dicembre e si applica all'acquisto di uno o più prodotti tra quelli selezionati, che comprendono una vasta gamma di articoli, dai piccoli agli elettrodomestici di grandi dimensioni.

Vedi offerte su Unieuro

Unieuro Extra 22%, perché approfittarne?

La promozione offre l'opportunità di concludere l'anno con acquisti intelligenti e convenienti, garantendovi un risparmio notevole rispetto alla maggior parte delle offerte sul mercato. Il 22% di sconto, infatti, non sarà applicato sul prezzo pieno, ma terrà conto di eventuali sconti già applicati da Unieuro sui suoi prodotti, rendendo questo taglio di prezzo un vero extra.

Approfittarne è vantaggioso anche per un altro motivo, sempre relativo al risparmio. Potrete infatti aggiungere al carrello prodotti che costano meno di 99€, ma che uniti, vi permetteranno di raggiungere la spesa minima per ottenere lo sconto. Potrete quindi evitare di acquistare un prodotto singolo, magari superfluo, da oltre 99€ solo per attivare la promozione. Un esempio di quanto appena detto è selezionare la macchina per caffè a capsule De Longhi EN 80.B, dal costo di 79,99€, e il tritatutto Kenwood Easychop, dal costo di 39,99€, entrambi proposti a meno di 99€ ma compatibili con il 22% di sconto extra a carrello. Altri prodotti di interesse sono:

Insomma, una promozione che renderà il vostro shopping di fine anno non solo conveniente, ma anche personalizzato e adattabile alle vostre esigenze specifiche, e soprattutto senza dover necessariamente raggiungere una spesa eccessiva. Al momento, Unieuro si conferma come la meta ideale per chi è alla ricerca di affari!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!