Se siete alla ricerca di ribassi su una vasta gamma di prodotti, dall’ultimo smartphone di punta alle TV ad alta definizione, vi informiamo che sta per terminare il Sottocosto di Unieuro. Parliamo di una promozione che copre tutti i tipici prodotti disponibili nel noto store online. Affrettatevi, poiché queste offerte scadranno il 30 luglio!

Approfittarne sarà fondamentale, anche perché stiamo per entrare in un periodo in cui offerte del genere faranno molta difficoltà ad apparire. Detto ciò, tra le migliori offerte di questa iniziativa va segnalata assolutamente la GoPro HERO11 Black, l’attuale top di gamma del noto brand, proposta a soli 349,90€. Il prezzo è cosi vantaggioso da essere paragonabile a quello della HERO 11 Mini!

GoPro HERO11 Black si piazza a mani basse sia tra le migliori action cam in assoluto, sia tra le migliori action cam impermeabili, a dimostrazione delle sue prestazioni eccezionali, messe in evidenza già sui modelli di vecchia generazione.

Una delle caratteristiche di GoPro HERO11 Black molto apprezzate dagli appassionati delle riprese sportive è la flessibilità nei controlli. Grazie all’opzione “point-and-shoot,” potrete catturare momenti istantanei con estrema facilità. Se desiderate invece avere il massimo controllo, potrete accedere alle diverse modalità e impostazioni per ottenere risultati personalizzati e adatti alla scena da riprendere.

Con la sua impermeabilità fino a 10 metri di profondità, a cui si aggiunge anche un’ottima resistenza a urti, fango e neve, questa action cam non vi abbandonerà neanche nelle vostre avventure più estreme. Inoltre, il copriobiettivo resistente e antigraffio aggiunge un ulteriore livello di protezione, offrendo la tranquillità di poter continuare a scattare senza preoccupazioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

