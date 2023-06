Se siete in cerca di un’occasione per fare shopping, potreste approfittare dell’offerta del Black Friday estivo di Unieuro, che sta per concludersi. Il portale ha riservato molte sorprese per i suoi clienti, offrendo la possibilità di acquistare una vasta gamma di elettrodomestici per la casa, prodotti informatici e dispositivi indossabili a prezzi incredibili.

Nonostante non sia il vero e proprio Black Friday, potrebbe sembrare che il portale abbia abusato del termine, ma in realtà gli sconti offerti sono paragonabili a quelli di fine novembre, superando spesso la soglia del 50%. Oggi 15 giugno sarà l’ultimo giorno di questa ondata di offerte, pertanto non perdete l’occasione di approfittare di questi prezzi convenienti prima che la promo finisca!

Non importa se piccoli o grandi, visto che Unieuro ha selezionato quasi 300 prodotti tra elettrodomestici e altro per questa promozione. Uno dei più interessanti è la LG F4WV310S6PE, ed è facile capire il motivo. Si tratta infatti di una lavatrice smart da oltre 1.000 euro, acquistabile ancora per poche ore a soli 499,00€.

Dotata di tecnologie avanzate, con una grande attenzione verso la parte smart, LG F4WV310S6PE offrirà prestazioni di lavaggio eccezionali e si prenderà cura dei vostri capi in un modo in cui altre lavatrici non riescono a fare. Il merito è della tecnologia AI DD di LG, basata sull’apprendimento automatico, che rivela non solo il peso degli indumenti, ma anche i diversi tipi di tessuti, per poi scegliere tra le 20.000 diverse combinazioni di lavaggio.

Una caratteristica tipica delle migliori lavatrici moderne, e che si trova anche sulla LG F4WV310S6PE, è il lavaggio a vapore, che utilizza l’azione di quest’ultimo per igienizzare i capi. Il risultato sarà un pulito perfetto, con zero germi, batteri e allergeni. Insomma, una lavatrice ideale per coloro che desiderano andare oltre la definizione convenzionale di bucato impeccabile, assicurando un’igiene extra per tutti i tipi di indumenti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicate a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che mancano poche ore alla loro conclusione. Ciò potrebbe significare anche un esaurimento di scorte improvvisto, un motivo in più per non perdere altro tempo.

