UNIMORE apre all’orientamento online!

La situazione Coronavirus è un’emergenza che non solo i lavoratori devono affrontare, ma anche studenti, tra cui anche quelli universitari. Unimore, è un Ateneo facente parte dell’università degli studi di Modena e Reggio Emilia che ha sviluppato una modalità di orientamento totalmente online. Questa permetterà, dal 25 marzo al 31 luglio, di dare un’idea agli studenti del percorso universitario più idoneo da scegliere per il proprio futuro.

Nella home page del sito web è presente un box dedicato all’orientamento che raccoglierà un video di presentazione e tutte le informazioni principali su tutti i corsi di laurea, con la possibilità, inoltre, di leggere e consultare la guida per ogni dipartimento e persino contattare i responsabili dell’orientamento. Un apposito spazio è dedicato anche all’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Avremo quindi un orientamento continuo e a completa disposizione degli studenti che vogliono affacciarsi al mondo universitario. I contenuti verranno periodicamente aggiornati e ampliati. Le pagine di “Unimore Orienta…anche se #iorestoacasa” saranno raggiungibili anche dai canali social ufficiali di Ateneo.

Attraverso queste modalità i ragazzi potranno approcciare la ricca offerta formativa di Unimore, che consta di 88 Corsi di laurea: 44 Lauree triennali, 38 Magistrali (biennali), 6 Magistrali a Ciclo Unico (quinquennali o sessennali). I Corsi di laurea sono articolati su tre sedi (Modena, Reggio Emilia, Mantova) e coprono vari ambiti (Salute, Scienze, Società e Cultura, Tecnologia, Vita). Ne sono responsabili 13 Dipartimenti e 2 Scuole di Ateneo ( https://www.unimore.it/ammissione/offerta2020.html).

“Le attività on-line programmate per Unimore Orienta 2020 – osserva la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’Orientamento e al Tutorato – hanno due novità salienti che le differenziano dalle versioni precedenti: la dinamicità del percorso, che prevede aggiornamenti in itinere per un lungo periodo di tempo, e la caratteristica di “orientamento continuo”, che accompagnerà fin quasi al momento della scelta definitiva i ragazzi e le ragazze in un periodo cruciale per il loro futuro. Un più attento, costante e dinamico percorso di orientamento, affiancato a successive e mirate attività di tutorato, contribuirà certamente ad aumentare il numero di Laureati e Laureate che l’Università di Modena e Reggio Emilia desidera formare per la società del futuro. Intendiamo mediante questo tipo di approccio affrontare e risolvere il problema degli abbandoni che sono spesso dovuti a valutazioni imprecise del percorso universitario che studenti e studentesse si accingono a scegliere e dal quale dipende il loro futuro professionale”.

“Diamo il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze interessate a diventare i nostri futuri studenti e studentesse, fornendo loro varie informazioni fruibili on-line sulla nostra offerta formativa -dichiara il Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro –. Siamo una Università multidisciplinare di antica tradizione ma che guarda al futuro, radicata in territori ricchi di cultura, storia, lavoro e spirito imprenditoriale e che ha tra i suoi obiettivi principali la formazione delle figure professionali di domani, testimoniata anche dall’alto tasso di occupazione dei nostri laureati. In questo quadro, le nuove modalità di orientamento sono pensate per sostenere le future matricole nelle scelte da effettuare nei prossimi mesi, così importanti per il loro futuro”.