Unione europea, in arrivo investimenti per oltre 100 miliardi di dollari su blockchain e nuove tecnologie

L’Unione europea sta cercando di sostenere lo sviluppo tecnologico nella regione con investimenti da 177 miliardi di dollari in settori come blockchain, infrastrutture dati, 5G e calcolo quantistico, tra gli altri. Il fondo di investimento da 177 miliardi di dollari previsto è circa il 20% del pacchetto di stimolo da 750 miliardi di euro (887 miliardi di dollari) concordato dai leader dell’UE nel luglio 2020 per avviare la ripresa economica in mezzo alla pandemia di COVID-19 in corso.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato l’importanza di investire nella tecnologia digitale per l’intera regione. In effetti, parte del fondo di investimento andrà verso la produzione di processori a bassa potenza poiché i funzionari dell’UE cercano di prevenire il ripetersi della carenza di semiconduttori che ha colpito diverse industrie in tutto il mondo.

All’inizio di settembre, la Iota Foundation insieme ad altre sei società, è stata scelta per sostenere lo sviluppo in fase iniziale dell’european blockchain services infrastructure, un progetto di tecnologia di contabilità distribuita a livello europeo. Nell’aprile 2019, l’UE ha lanciato l’Associazione internazionale delle applicazioni blockchain affidabili con il compito di supportare e promuovere l’adozione della DLT nella regione.

In effetti, la blockchain è stata identificata come una delle tecnologie emergenti più importanti che potrebbero plasmare il futuro dell’Europa. Pertanto, i funzionari dell’UE stanno spingendo per standard legali a livello regionale per prevenire la frammentazione normativa. Tuttavia, un recente sondaggio ha indicato che la maggioranza degli europei preferisce le normative nazionali per cripto e blockchain piuttosto che uno standard normativo europeo per l’industria emergente. Nel frattempo, l’UE e gli Stati Uniti potrebbero presto iniziare a collaborare nell’area della stesura di standard per la regolamentazione di criptovalute e blockchain.