Un’opera NFT di Beeple è stata venduta all’asta per 29 milioni di dollari

Beeple, l’artista digitale la cui opera d’arte tokenizzata “everydays: the first 500 days” è stata venduta per la cifra record di 69,3 milioni di dollari all’asta di Christie’s lo scorso marzo, ha seguito oggi la vendita di 28,9 milioni di dollari di un’opera ibrida fisica e digitale. È la seconda somma più grande pagata per una NFT o, almeno, un’opera d’arte accompagnata da una NFT “dinamica”.

Human One è una scultura 3D in movimento che raffigura una persona in tuta spaziale che si muove attraverso una varietà di climi. Christie’s, che si aspettava che il pezzo raggiungesse circa 15 milioni di dollari, o il suo equivalente in bitcoin o ethereum, ha raggiunto invece quota 25 milioni di dollari. La casa d’aste ha incassato 3,9 milioni di dollari oltre a quello per il premio dell’acquirente.

Human One è la prima opera d’arte fisica di Michael Winkelmann, altrimenti noto come beeple. Il pezzo digitale di accompagnamento è collegato a un atto di proprietà emesso sulla blockchain di Ethereum. “Everydays” di Beeple detiene il record per l’NFT più costoso mai venduto e ha contribuito a spingere i token non fungibili dagli angoli polverosi delle criptovalute e nelle conversazioni mainstream.