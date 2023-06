Vasco Electronics, produttore leader mondiale di traduttori elettronici dotati di intelligenza artificiale, ha annunciato i traguardi raggiunti nel corso degli ultimi 15 anni e il rebranding dell’immagine aziendale, ideando da un lato un nuovo logo e dall’altro realizzando un sito web rinnovato, che si distingue per uno stile minimal ed essenziale.

Attraverso il rebranding, l’azienda ha voluto enfatizzare i valori e i tratti che caratterizzano il brand: l’avatar VɅ rovesciato è pertanto simbolo di traduzione, comunicazione e dialogo.

I risultati ottenuti evidenziano una crescita sostenuta a livello globale: nel corso del 2022, infatti, Vasco Electronics ha registrato un incremento del 50% nelle vendite, con la cifra record di 75.000 dispositivi venduti, grazie anche al consolidamento in Italia e all’espansione in nuovi mercati.

Di pari passo, vi è stato quindi un aumento dei profitti netti del 44%, comparabile a un valore di circa 20 milioni di euro (+64%). Anche in Italia la crescita del brand è stata significativa con un aumento del 52,51% rispetto al 2021, coadiuvata dalla nuova apertura commerciale presso la Rinascente di Milano, resa possibile dalla partnership siglata con Smartech, oltre ai già presenti punti vendita di Roma e di Torino.

Vasco Electronics, inoltre, ha continuato la propria espansione, aprendo dei nuovi punti vendita anche all’estero, rispettivamente in Francia, Spagna, Dubai, Budapest, Germania e Portogallo.

Merito di questo grande successo, il lancio di Vasco Translator V4, modello di punta del brand, il rivoluzionario traduttore vocale universale che supporta fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi, con un livello di accuratezza pari al 96%. Il prodotto è stato, inoltre, insignito, tra gli altri premi, del prestigioso riconoscimento Red Dot Award, che lo impone come una rivoluzione nel mercato dei traduttori elettronici d’avanguardia.

“I traduttori elettronici rappresentano un aiuto linguistico non solo per chi non conosce le lingue. Possono supportare anche coloro che conoscono bene le lingue straniere, come l’inglese, in una situazione in cui l’altra parte non le conosce affatto e c’è bisogno di capirsi”, spiega Maciej Góralski, CEO di Vasco Electronics.

Un esempio su tutti avviene in ambito medico, dove i traduttori elettronici rappresentano un supporto importantissimo per migliorare il servizio ma soprattutto la comunicazione, anche emotiva, riducendo le tempistiche e svolgendo un’opera di rassicurazione sui pazienti.

Quindi, i prodotti Vasco Electronics non sono pensati solo per chi viaggia o per i turisti, ma anche per l’uso a livello istituzionale, business ed educativo.