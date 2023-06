Recenti studi indicano che i cambiamenti climatici stanno aggravando una forma particolarmente pericolosa di turbolenza chiamata turbolenza in aria libera, che si sviluppa nei cieli senza nuvole ed è solitamente invisibile al radar degli aerei. Si prevede che questo problema diventi sempre più grave a causa del continuo riscaldamento del pianeta.

Uno studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters ha rivelato un aumento significativo delle turbolenze gravi in aria libera (CAT). Per esempio, su una tipica rotta di volo sopra l’Atlantico settentrionale, si è registrato un aumento del 55% delle turbolenze in aria libera tra il 1979 e il 2020. Questo incremento è stato particolarmente marcato negli Stati Uniti e nell’Atlantico settentrionale, ma sono stati osservati anche aumenti significativi lungo le rotte più frequentate in Europa, Medio Oriente, Atlantico meridionale e Pacifico orientale.

Paul Williams, scienziato atmosferico dell’Università di Reading e co-autore dello studio, ha dichiarato che, dopo un decennio di ricerche che evidenziavano l’aumento futuro della turbolenza in aria libera a causa dei cambiamenti climatici, ora ci sono prove che dimostrano che tale aumento è già iniziato. Williams ha sottolineato l’importanza che le compagnie aeree inizino a considerare come gestire questo incremento della turbolenza.

Le turbolenze attuali comportano già costi considerevoli per le compagnie aeree, con centinaia di milioni di dollari spesi ogni anno a causa di infortuni, ritardi nei voli, danni e usura degli aeromobili. Ogni minuto in più di volo trascorso in turbolenza aumenta questi rischi. Purtroppo, le turbolenze in aria libera sono particolarmente difficili da gestire poiché il radar degli aerei non è in grado di rilevarle, essendo progettato per individuare le gocce d’acqua nelle nuvole.

Questo tipo di turbolenza si forma a causa delle differenze di velocità del vento a diverse altitudini, note come wind shear. Il wind shear sta aumentando nelle correnti a getto chiamate jet stream, che stanno diventando più caotiche a causa del riscaldamento della troposfera, lo strato inferiore dell’atmosfera terrestre, dovuto alle emissioni di gas serra provenienti dai combustibili fossili. Questo caos atmosferico, derivante dalla crescente differenza di temperatura tra la troposfera e la stratosfera, sta portando a un aumento della turbolenza anche in assenza di nuvole, come ha spiegato Isabel Smith, meteorologa e dottoranda presso l’Università di Reading.

Mentre lo studio prende in considerazione i dati atmosferici raccolti negli ultimi decenni, la ricerca condotta da Smith stima la quantità di turbolenza in aria libera che ci si può aspettare in futuro. Un altro lavoro da lei pubblicato a marzo ha rilevato un aumento medio del 9-14%