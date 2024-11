Video podcast Tech Espresso, la serie Lenovo su AI e tecnologia per i partner di canale

Un video podcast pensato per raccontare ai rivenditori e più in generale a tutti i partner di canale le opportunità proprie di un mercato IT in continua evoluzione. L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie modificano costantemente le soluzioni a disposizione delle aziende, permettendo di tracciare percorsi di sviluppo sempre più personalizzati.

Perché un video podcast

Restare aggiornati per i business leader è fondamentale ma non sempre facile. Lenovo ha pensato allora di realizzare un vodcast, un formato facile da fruire anche mentre si è in viaggio o si sta compiendo un lavoro di routine. In ogni episodio Carlo Alberto Carnevale Maffè prende un caffè con un personaggio di spicco di Lenovo, chiamato ad affrontare una o più tematiche importanti per chi lavora nell’IT.

La prima puntata sarà giovedì 14 novembre alle ore 16:30 e il format continuerà a essere trasmesso per tutto il 2025.

Com’è strutturato il format

Ogni puntata durerà 30 minuti e la moderazione è affidata a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente e ricercatore di Strategy and Entrepreneurship presso SDA Bocconi. Nel corso delle prime 5 puntate, il pubblico di rivenditori e partner a cui la serie si rivolge potrà interagire in diretta da Spazio Lenovo con gli ospiti e con Carnevale Maffé per porre domande e fare interventi.

Alcuni temi del Video podcast Tech Espresso

Tema della prima puntata è (almeno in parte) il vodcast stesso: Cristiano Accolla, Channel Leader di Lenovo in Italia, racconterà le ragioni alla base del progetto e soprattutto il contesto all’interno del quale si colloca, annunciando le novità più importanti per il canale.

Tra gli altri temi che verranno trattati ci sono l’immancabile AI, la compliance 4.0, l’edge computing, il futuro del device as-a-service e molto altro ancora.