La sicurezza domestica è un tema sempre molto spinoso, perché per quanto tutti vorrebbero avere la certezza di avere mura domestiche sicure ed a prova di malintenzionati, certe accortezze sono, in realtà, abbastanza esose da realizzare, specie quando richiedono lavori in muratura, o il rifacimento di intere reti elettriche.

Per fortuna, oggi come oggi esistono molti prodotti smart che, con prezzi decisamente abbordabili, riescono a sopperire alla necessità di rendere più sicura la propria abitazione. Prodotti come, ad esempio, l’ottimo videocitofono Arlo che, potendo essere installato senza particolari difficoltà, vi permetterà di monitorare eventuali presenze moleste al di fuori dell’uscio di casa, il tutto ad un prezzo che, grazie ad Amazon, è oggi scontato a soli 139,99€, contro gli originali 234,87€.

Videocitofono Arlo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il videocitoforno proposto da Arlo è una scelta certamente interessante per chiunque voglia migliorare la sicurezza della propria abitazione, aggiungendo un occhio digitale al posto del classico spioncino della porta, pur senza effettuare complessi lavori di installazione o di ristrutturazione. Questo tipo di prodotti, infatti, tende a richiedere un’installazione che allacci il dispositivo alla rete elettrica ma con questo prodotto non sarà invece necessario in quanto esso, pur potendo essere installato in modo tradizionale, può anche essere alimentato da un set di pile ricaricabili, che rendono così la sua installazione più semplice e meno problematica.

Si tratta, inoltre, di una scelta consigliata a chi cerca un dispositivo che sia monitorabile anche a distanza, poiché grazie alla sua connettività, e ad una serie di funzioni smart accessibili via smartphone, il videocitofono Arlo vi terrà aggiornati sulla situazione anche quando lontani da casa, con addirittura la possibilità di ricevere una chiamata ogni qual volta qualcuno dovesse suonare alla vostra porta!

Per ciò che concerne il prezzo di questo specifico modello: il videocitofono Arlo è oggi in sconto a quello che è il suo prezzo più conveniente di sempre. Un prezzo che, per inciso, aveva già fatto capolino nel corso del mese di agosto, salvo poi portare ad un’esaurimento precoce del prodotto ed al termine della promozione con una vendita che era tornata a prezzo pieno, e che tale è stata fino ad oggi. In questo senso, poter acquistare questo ottimo prodotto tech con uno sconto del 40% è certamente un’occasione da non lasciarsi scappare, specie perché parliamo di quello che è il miglior modello prodotto da Arlo in questa specifica fascia di prodotti.

Semplicissimo da installare, e caratterizzato da un’ottima gamma di funzionalità avanzate per la sicurezza domestica, il videocitofono Arlo dispone di funzioni di visione notturna, di una sirena incorporata, e di tante altre funzioni utili alla sicurezza della vostra casa, ed è dunque un prodotto davvero eccellente per mettere al sicuro la vostra abitazione. Per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta Amazon, consultando ora la pagina dedicata al prodotto prima che lo sconto si esaurisca, o il prodotto vada out of stock.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!