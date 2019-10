Vodafone chiuderà più di 1000 negozi in Europa, al via una nuova strategia digitale

Vodafone punta entro il 2021 a veicolare il 40% delle vendite attraverso i canali digitali: ecco spiegato il motivo del taglio dei negozi.

Vodafone chiuderà più di 1000 negozi in Europa puntando sempre di più sul canale online. È questa una delle nuove strategie che l’AD Nick Read ha anticipato ieri durante una presentazione stampa organizzata presso il quartier generale tedesco di Dusseldorf. Il piano, stando a quanto riporta The Times, prevede un intervento sugli attuali 7700 negozi europei entro il prossimo anno fiscale (marzo 2021): il 40% verrà trasformato, mentre il 15% chiuso (circa 1.155). Un portavoce dell’azienda ha però sottolineato che le chiusure non dovrebbero riguardare il Regno Unito, ma gli altri paesi.

L’opinione di Read è che la crescita dello shopping online e le debolezze dell’industria di settore in relazione all’assistenza del cliente costringano a un cambio di marcia. L’obiettivo è di far confluire il 40% delle vendite attraverso i canali digitali entro marzo 2021.

L’AD ha sottolineato che non si tratta di un’azione per ridurre i costi, anche se Vodafone sta cercando correggere al ribasso i suoi costi operativi da 800 milioni di sterline ed è comunque in atto un piano di risparmio a tre anni da 1,2 miliardi di sterline.

“Abbiamo bisogno di migliorare la nostra esperienza cliente perché Amazon e Apple hanno spostato le aspettative di come deve essere una grande esperienza utente”, ha dichiarato. “Le Telco non sono note per una grande esperienza cliente”.

E quindi la soluzione pare essere quella di puntare sui canali digitali, outlet, chioschi e servizi “click & collect”, ovvero con dinamiche commerciali online abbinate all’offline. Per questo ultimo caso si pensi ad esempio alla possibilità di acquisto su un negozio online e poi ritiro in negozio. Vodafone per altro si distingue già da tempo per l’ampia offerta di servizi che può gestire la sua app e l’assistente digitale TOBI.