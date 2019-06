Offerta Vodafone Internet Unlimited, con SosTariffe.it buono Amazon da 25 euro

Sostariffe.it ha un'offerta irrinunciabile per chi è in cerca di una vantaggiosa offerta fibra: Vodafone Unlimited a 27,90 euro al mese per 4 anni oppure Unlimited con chiamate illimitate a 32,90 euro al mese per quattro anni. E se attivate anche contratti di gas e luce c'è un buono Amazon da 50 euro.

L’estate è un ottimo periodo per cercare o attivare una tariffa residenziale per la connessione in fibra (dove attiva) o misto rame/fibra. SosTariffe.it ha un’offerta particolarmente interessante: Vodafone internet Unlimited a 27,90 euro al mese per 4 anni oppure Vodafone Internet Unlimited con chiamate illimitate a 32,90 euro al mese per quattro anni. Per entrambe le offerte è inoltre previsto in regalo in esclusiva per Tom’s Hardware un un buono Amazon da 25 euro.

Vodafone Internet Unlimited offre esclusivamente la connessione a Internet. La velocità come detto dipende dalla città o dalla strada in cui si vive: se siete raggiunti da fibra FTTH avrete la possibilità di connettervi fino a 1 Gbps, altrimenti avrete fibra FTTC con velocità massima di 200 Mbps. In entrambi i casi il prezzo previsto per chi si iscrive online è di 27,90 euro al mese anziché 33,90 euro al mese, con assistenza, costi di attivazione e Vodafone Station inclusi nel prezzo. Le chiamate invece avranno un costo di 0 euro al minuto con 0.19 euro alla risposta su rete fissa, e 0.19 euro al minuto con 0.19 euro alla risposta su rete mobile.

Internet Unlimited Chiamate illimitate invece ha un prezzo pari a 32,90 euro al mese, ma oltre alla connessione comprende anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Anche in questo caso inoltre modem e attivazione sono compresi nel prezzo.

Per qualsiasi dubbio o domanda è inoltre disponibile un servizio di Call me Back che vi consente di essere richiamati gratuitamente da un operatore Vodafone.