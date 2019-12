Volantino Unieuro, i regali di Natale li paghi da Pasqua a tasso zero in 10 rate

Anche per Unieuro è il momento delle proposte per il Natale. Dopo i recenti saldi dell’apprezzatissimo Sottocosto, la catena di elettronica ed elettrodomestici propone oggi le sue offerte “Natalissimi”, con cui portare sotto l’albero tantissimi prodotti tecnologici, con particolare attenzione a smartphone ed elettrodomestici e con la possibilità di rateizzare i pagamenti a partire dalla prossima Pasqua!

La promozione è ottima per poter effettuare i propri acquisti senza pensieri, grazie a finanziamenti a tasso zero su tantissimi prodotti e con offerte che si susseguiranno fino al prossimo 24 dicembre. Grazie ai Natalissimi, infatti, potrete acquistare senza troppi pensieri, rimandando il pagamento della prima rata de vostro finanziamento (ricordiamolo: a tasso zero!) direttamente al prossimo anno. Potrete così acquistare anche prodotti di una certa importanza, mettendo sotto al vostro albero le strenne più belle come è il caso del Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, nonostante alcune rinunce, si è dimostrato un prodotto funzionale e interessante, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico. Un ottimo prodotto, arrivato sul mercato all’inizio di questo anno a quasi 800 Euro, e oggi disponibile tramite le promozioni Unieuro ad appena 479,00€, anche questi comodamente rateizzabili!

S10e, in ogni caso, è solo una delle tante offerte dedicate al Natale Unieuro. Noi di Tom’s abbiamo selezionato per voi le migliori ma qualora siate curiosi di scoprire tutte, ma proprio tutte le possibilità del Natale Unieuro, il nostro invito è di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata alle offerte, accessibile anche tramite il banner sottostante.

Inoltre, prima di lasciarvi allo shopping, vi consigliamo caldamente di tenere d’occhio anche la nostra pagina dedicata al Natale 2019, in cui troverete non solo le migliori promozioni relative le strenne natalizie, ma anche tantissime idee regalo adatte a tutte le tasche! Gli articoli sono tantissimi, e potrete consultarli tutti tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

