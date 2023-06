Amate il caffè e desiderate un’esperienza di gusto superiore rispetto alla tradizionale moka? In questo caso, il nostro consiglio è di approfittare dell’eccezionale offerta su ePRICE per questa spettacolare macchina automatica Philips Series 2200. Al momento, infatti, potrete portarla a casa con uno sconto incredibile di quasi 120€.

Grazie alla promozione, questa splendida macchina per il caffè top di gamma sarà vostra ad appena 290,99€ anziché 409,82€, con un risparmio per voi del 29%. Davvero un’occasione unica per un prodotto di qualità eccellente con cui potrete raggiungere e addirittura superare la qualità del caffè che solitamente si trova al bar.

Con la macchina Philips Series 2200 preparerete un caffè dal gusto irresistibile grazie al sistema Aroma Extract, che trova l’equilibrio perfetto tra l’estrazione dell’aroma e la temperatura di erogazione, oltre a regolare automaticamente la velocità del flusso d’acqua. Infine, potrete completare il vostro caffè con uno strato di schiuma di latte liscia e corposa, grazie alla fantastica funzione LatteGo, che mescola latte e aria a velocità elevatissime, per poi versare la deliziosa schiuma direttamente nella vostra tazza!

Accedere a tutte queste funzioni sarà incredibilmente semplice e veloce con il display touch, che vi permetterà di scegliere tra espresso, caffè lungo e cappuccino. In questo modo potrete regolare l’intensità e la quantità delle vostre bevande preferite, con il menu My Coffee Choice.

Inoltre, la pulizia automatica renderà più semplice anche questa operazione: infatti, il sistema di lavaggio è stato progettato per garantire una lunga durata del dispositivo, senza sforzi da parte vostra. Sarete anche avvisati quando sarà ora di rimuovere il calcare. Infine, il sistema del latte, il vassoio antigoccia e il contenitore per fondi di caffè possono essere tranquillamente lavati in lavastoviglie.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina ePRICE dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

