Video 5K a un prezzo imbattibile: la top action cam sotto i 70€

A volte, ci sono prodotti che riescono davvero a sorprendere e di cui spesso non si conosce nemmeno l'esistenza. È il caso della Wannto Motion 5 Pro, una action cam recentemente arrivata sul mercato, con caratteristiche tecniche che la posizionano tra le migliori della sua categoria. Grazie a un coupon di 20€, Amazon vi permette di acquistarla per soli 69€, una cifra irrisoria se si considera che, tra le numerose funzioni, consente di registrare video in 5K.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Wannto Motion 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Wannto Motion 5 Pro rappresenta la scelta ideale per chi ama le avventure all'aperto e non vuole compromessi sulla qualità delle proprie registrazioni video o fotografiche. Con il suo supporto alla registrazione video fino a 5K e la capacità di scattare foto da 24MP, questa action cam soddisfa le esigenze degli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta che desiderano catturare ogni momento con dettagli nitidi e colori vibranti.

Il design con doppio schermo, che include un vivido schermo frontale per i selfie e un touchscreen posteriore per una facile navigazione, rende la Wannto Motion 5 Pro estremamente versatile e adatta per ogni tipo di esigenza, dalla registrazione di vlog alla cattura di splendide panorami. Chi pratica sport acquatici troverà nell'impermeabilità fino a 40 metri una caratteristica indispensabile, che permette di documentare le proprie esperienze in mare, lago o piscina senza preoccupazioni.

La stabilità delle riprese, garantita dalla stabilizzazione elettronica dell'immagine, e l'ampio angolo di visione di 170 gradi, offrono poi la possibilità di registrare video e scattare foto mozzafiato anche nei momenti più dinamici e movimentati. Infine, la dotazione di due batterie ricaricabili assicura un'autonomia prolungata, ideale per quelle lunghe giornate all'avventura.

