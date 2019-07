Wind Smartphone Reload, il piano che ti fa cambiare smartphone fino a 2 volte l’anno

Wind ha attivato Smartphone Reload, il suo nuovo piano per acquistare uno smartphone conservando la possibilità di sostituirlo due volte a distanza di 12 mesi.

Smartphone Reload è il nuovo piano di Wind per acquistare uno smartphone a rate e cambiarlo quando lo si desidera, in maniera semplice e rapida, a fronte del pagamento di un “Corrispettivo di Switch”, stabilito in base alla fascia di prezzo dello smartphone stesso. La sostituzione potrà essere effettuata fino a due volte nell’arco di 12 mesi dal momento della sottoscrizione del servizio. Visto che la durata minima del servizio è di 24 mesi, si avrà dunque la possibilità di effettuare un massimo di tre sostituzioni. La richiesta è inoltre indipendente dallo stato del device.

Tre sono le opzioni di switch: Like4Identical, Like4Like e Like4Similar.

Like4Identical

Consente all’utente di cambiare il proprio smartphone con un altro identico per marca, modello, taglio di memoria e colore.

Like4Like

In questo caso a cambiare è esclusivamente la colorazione dello smartphone scelto, mentre le altre caratteristiche resteranno identiche.

Like4Similar

L’opzione più interessante per chi vuole cambiare spesso smartphone, perché è quella che consente di restituire il proprio e prenderne un altro di diverso modello e/o marca e/o colore ma simile per caratteristiche tecniche e fascia di prezzo, scegliendo tra i modelli disponibili.

Il costo del servizio cambia a seconda del valore dello smartphone, secondo il seguente schema:

Livello 1: smartphone con valore inferiore a 300 euro

Rate da 2,49 euro al mese per 24 mesi (14,94 euro per i successivi 6 rinnovi). Corrispettivo di Switch pari a 60 euro

Livello 2: smartphone con valore compreso tra 300 e 700 euro

Rate da 3,99 euro al mese per 24 mesi (23,94 euro per i successivi 6 rinnovi). Corrispettivo di Switch pari a 95 euro

Livello 3: smartphone con valore compreso tra 700 e 1.600 euro

Rate da 5,99 euro al mese per 24 mesi (35,94 euro per i successivi 6 rinnovi). Corrispettivo di Switch pari a 170 euro

Livello 4: smartphone con valore superiore a1.600 euro

Rate da 9,99 euro al mese per 24 mesi (59,94 euro per i successivi 6 rinnovi). Corrispettivo di Switch pari a 330 euro